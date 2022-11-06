ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ⟩ Обдумывают план действий? Мужчины, претендующие на сердце одной эстонской красавицы, собрались вместе

Ахти из Выру подписал снимок «Выруские посиделки», имея в виду, что ребята проводят время вместе в Выру. В интервью газете Lõuna-Eesti Postimees в прошлом месяце Ахти признался, что на шоу он нашел несколько хороших друзей и упомянул, что планирует пригласить их к себе в гости в ноябре. «Посмотрим, кто придет», – сказал Ахти в интервью.