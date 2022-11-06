Кажется, что мужчины, которым нравится одна женщина, тоже могут стать друзьями. Ахти, один из участников шоу Vallaline kaunitar («Холостячка»), поделился с подписчиками в Instagram великолепным снимком, на котором он проводит время со своими приятелями по реалити-шоу.
ТАЙНАЯ ВЕЧЕРЯ ⟩ Обдумывают план действий? Мужчины, претендующие на сердце одной эстонской красавицы, собрались вместе
На фото четверо мужчин, борющихся за сердце Бригитте Сюзанне Хунт: менеджер компании по производству гидравлики Ахти, владелец магазина электроники Херки, массажист Каспар и футболист из Кейла Эммануэль.
Ахти из Выру подписал снимок «Выруские посиделки», имея в виду, что ребята проводят время вместе в Выру. В интервью газете Lõuna-Eesti Postimees в прошлом месяце Ахти признался, что на шоу он нашел несколько хороших друзей и упомянул, что планирует пригласить их к себе в гости в ноябре. «Посмотрим, кто придет», – сказал Ахти в интервью.
Каспар также отметился в сториз в Instagram. «Сегодня мы в Выру», – написал он. На одном из снимков есть и Рауно, художник из Тарту.
В этом осеннем сезоне зрители смогут насладиться новым телешоу Vallaline kaunitar, в котором красавцы-мужчины соревнуются за сердце несравненной блондинки Бригитте Сюзанне Хунт.