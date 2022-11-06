Всеэстонский гастрономический конкурс Silverspoon или «Серебряная ложка» в ноябре называет лучшие рестораны и кафе страны. Гала-вечер неизменно проходит в Летной гавани, куда собираются не только приглашенные, но и те красавицы, которые купили билеты на торжественный ужин и пришли себя показать и на других посмотреть.
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ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ! ⟩ Круче, чем на президентском приеме: гала-вечер гастрономической премии Silverspoon превратился в парад восхитительных платьев
Круче, чем на президентском приеме: гала-вечер гастрономической премии Silverspoon превратился в парад восхитительных платьев
На гала-ужин 4 ноября собрались лучшие представители индустрии гостеприимства во главе с топ-менеджерами ресторанов и шеф-поварами. На мероприятии также присутствовали видные политики и общественные деятели. Радует, что число женщин в шикарных платьях растет из года в год. Silverspoon легко составит конкуренцию всем модным и престижным вечерним мероприятиям Эстонии, в том числе и президентскому приему.
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