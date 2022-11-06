ВЫБИРАЕМ ЛУЧШИЕ НАРЯДЫ! ⟩ Круче, чем на президентском приеме: гала-вечер гастрономической премии Silverspoon превратился в парад восхитительных платьев

На гала-ужин 4 ноября собрались лучшие представители индустрии гостеприимства во главе с топ-менеджерами ресторанов и шеф-поварами. На мероприятии также присутствовали видные политики и общественные деятели. Радует, что число женщин в шикарных платьях растет из года в год. Silverspoon легко составит конкуренцию всем модным и престижным вечерним мероприятиям Эстонии, в том числе и президентскому приему.