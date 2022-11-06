Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым крупно повезет в ноябре 2022

Российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые стаунт баловнями судьбы нынешнего месяца.

По словам специалиста, сразу трех представителей Зодиакального круга ждет счастье и удачные перемены.

Так, энергетика периода, на которую наложило свой отпечаток лунное затмение, как ни странно, благоприятно повлияет на Скорпионов.

Известные своим мятежным духом, они смогут дотянуться до небывалых высот, и этому будет помогать положение звезд на небе в ноябре. Постарайтесь не тратить лишнего и уделите больше внимания детям, творчеству и рабочим обязанностям. Во второй половине месяца ожидается материальный успех и возможность крупно заработать.

В ноябре 2022 года будут прекрасно себя чувствовать Стрельцы. Ваше природное обаяние позволит вам завязать очень полезное знакомство, которое выведет вас на новый уровень в одной из очень важных для вас сфер. Следите за своим здоровьем, соблюдайте режим питания и отдыха, и тогда ноябрь принесет вам максимальную пользу.