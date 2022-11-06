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Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым крупно повезет в ноябре 2022

Limon.ee
Астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которым крупно повезет в ноябре 2022
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Удача, снимок иллюстративный
Удача, снимок иллюстративный Фото: Shutterstock

По словам специалиста, в энергетику периода вмешалось лунное затмение, сообщает Topnews.

Российский астролог Тамара Глоба назвала три знака Зодиака, которые стаунт баловнями судьбы нынешнего месяца.

По словам специалиста, сразу трех представителей Зодиакального круга ждет счастье и удачные перемены.

Так, энергетика периода, на которую наложило свой отпечаток лунное затмение, как ни странно, благоприятно повлияет на Скорпионов.

Известные своим мятежным духом, они смогут дотянуться до небывалых высот, и этому будет помогать положение звезд на небе в ноябре. Постарайтесь не тратить лишнего и уделите больше внимания детям, творчеству и рабочим обязанностям. Во второй половине месяца ожидается материальный успех и возможность крупно заработать.

В ноябре 2022 года будут прекрасно себя чувствовать Стрельцы. Ваше природное обаяние позволит вам завязать очень полезное знакомство, которое выведет вас на новый уровень в одной из очень важных для вас сфер. Следите за своим здоровьем, соблюдайте режим питания и отдыха, и тогда ноябрь принесет вам максимальную пользу.

Раки в ноябре 2022 года приобретут небывалую важность в глазах семьи и деловых партнеров. Время подходит для создания пары или развития уже имеющихся отношений. Период способствует реализации интеллектуальных проектов. Риск конфликтов в это время для вас снижен до минимума, поэтому самое время завязывать полезные связи и находить деловых партнеров.

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