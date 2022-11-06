Мы знакомы очень давно: Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства

«Мы могли в номере собраться – посидеть, поговорить. Мне было всегда с ним очень комфортно работать, – сказал Данилко. – У нас никогда не было особой дружбы, но всегда были очень уважительные отношения как с его стороны, так и с моей. Мы знакомы очень давно».