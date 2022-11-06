Украинский шоумен Андрей Данилко в интервью, которое 1 ноября вышло на YouTube-канале «Скажи Гордеевой», рассказал, что никогда особо не дружил с президентом Украины Владимиром Зеленским, но они всегда относились друг к другу уважительно.
Мы знакомы очень давно: Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
Мы знакомы очень давно: Данилко рассказал, какие отношения у него были с Зеленским до его президентства
«Мы могли в номере собраться – посидеть, поговорить. Мне было всегда с ним очень комфортно работать, – сказал Данилко. – У нас никогда не было особой дружбы, но всегда были очень уважительные отношения как с его стороны, так и с моей. Мы знакомы очень давно».
По словам Данилко, он не верил, что «Зеленскому дадут стать президентом».
«Я не верил, что такое может быть. Это пост, который не может просто так кому-то достаться. Это история для кино», – подытожил он.
Актер не уточнил, общается ли он с Зеленским сейчас, пишет gordonua.com.