Умер 34-летний рэппер и актер Аарон Картер

Согласно сообщению, Картера (младшего брата участника группы Backstreet boys Ника Картера) обнаружили утонувшим в ванне. Картер успел записать четыре студийных альбома. Первый из них вышел в свет, когда исполнителю было всего 9 лет.

Актера обнаружили мертвым в субботу, 5 ноября, в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. Детективы по расследованию убийств заявили изданию, что у них нет доказательств, что смерть связана с насильственными действиями в адрес артиста.