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Умер 34-летний рэппер и актер Аарон Картер

Limon.ee
Умер 34-летний рэппер и актер Аарон Картер
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Аарон Картер
Аарон Картер Фото: SCANPIX

Американский сайт TMZ сообщил о смерти 34-летнего рэппера и актера Аарона Картера.

Согласно сообщению, Картера (младшего брата участника группы Backstreet boys Ника Картера) обнаружили утонувшим в ванне. Картер успел записать четыре студийных альбома. Первый из них вышел в свет, когда исполнителю было всего 9 лет.

Актера обнаружили мертвым в субботу, 5 ноября, в своем доме в Ланкастере, штат Калифорния. Детективы по расследованию убийств заявили изданию, что у них нет доказательств, что смерть связана с насильственными действиями в адрес артиста.

Возле дома исполнителя песни «Aaron's Party» работают шерифы и медики, недвижимость ограждена предупредительной лентой.

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