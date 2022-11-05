В шоке от «Танцев со звездами»: эстонский футболист еле стоит на ногах после тренировок

Рагнар Клаван рассказал в программе «Студия» на канале TV3, что принять участие в проекте «Танцы со звездами» его побудила прежде всего благотворительность. Он признался, что, несмотря на хорошую физическую форму, ему было нелегко в этом шоу. «После первой тренировки я даже не мог ходить», – сказал он.

«У Рагнара быстрые ноги и очень хорошая координация, к тому же он физически силен, поэтому может делать самые разные вещи», – похвалила его партнер по танцам Кертту Тянав, добавив, что она надеется, что спортсмен внесет большой вклад в качественное исполнение танца.

Клаван уже давно знаком со своей партнершей по танцам Кертту Тянав, поскольку его возлюбленная дружит с Кертту много лет. А в тот момент, когда звезды танцуют, их спутники жизни сидят дома с детьми.

Рагнара Клавана будет обучать соревновательным танцам Кертту Тянав, опытная и талантливая танцовщица, тренер по пилатесу, выигравшая вместе с Койтом Тооме второй сезон «Танцев со звездами» в 2007 году.

«Я решила принять вызов, потому что надеюсь, что мое участие также принесет больше звонков в программу, которая поддержит покупку компьютерного томографа, необходимого Раковому союзу Эстонии», – сказала Тянав в начале недели, добавив, что чувствует глубокое удовлетворение, потому что точно знает, для кого и зачем она это делает.

«Я посвящаю свои танцы моей дорогой маленькой подруге Адриане и ее братьям и сестрам, которые потеряли свою замечательную молодую маму из-за рака. Я также посвящаю танцы своим детям, которых еще не было даже в планах, когда я танцевала с Койтом Тооме в 2007 году, и которые никогда не видели, как их мать танцует конкурсный танец», – сказала она.

Усилиями футболиста тренер довольна и считает самым важным то, что этот человек трудолюбивый и с добрым сердцем.

5 ноября стало известно, что защитник «Пайде» Рагнар Клаван из-за травмы досрочно завершил сезон.

Как говорит тренер пайдесцев Карел Воолайд, ветеран, несмотря на травму, помог команде успешно выступить в еврокубках, но долгое время играл, терпя боль, и было принято решение больше не рисковать здоровьем спортсмена.