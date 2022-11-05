ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Москве показали самые модные гробы сезона и рассказали об акции «Третьего хороним бесплатно»

В Москве в начале ноября несколько дней проходила выставка ритуальных услуг «Некрополь-2022» – на ней были представлены последние модели гробов и надгробий, а также новинки похоронного убранства, на мероприятии проводят мастер-классы, а все желающие могут сделать фото с парнем в гробу, пишет Elu24.