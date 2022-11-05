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ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Москве показали самые модные гробы сезона и рассказали об акции «Третьего хороним бесплатно»

Инна-Катрин Хейн
В Москве показали самые модные гробы сезона и рассказали об акции «Третьего хороним бесплатно»
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В Москве несколько дней проходит выставка ритуальных услуг «Некрополь-2022».
В Москве несколько дней проходит выставка ритуальных услуг «Некрополь-2022». Фото: EPA/SERGEI ILNITSKY/Scanpix

В Москве в начале ноября несколько дней проходила выставка ритуальных услуг «Некрополь-2022» – на ней были представлены последние модели гробов и надгробий, а также новинки похоронного убранства, на мероприятии проводят мастер-классы, а все желающие могут сделать фото с парнем в гробу, пишет Elu24

На выставке, кроме сугубо коммерческой части, предусмотрены развлечения. А в прошлом году в России проводили конкурсы по скоростному копанию и украшению могил. 

Примечательное событие как нельзя лучше характеризующее российскую реальность, прошло в Москве на уходящей неделе – выставка ритуальных услуг, на которой кроме модных гробов и других аксессуаров скорбного ритуала, еще и состоялись различные конкурсы и мастер-классы.

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