ГАЛЕРЕЯ ⟩ В Москве показали самые модные гробы сезона и рассказали об акции «Третьего хороним бесплатно»

В Москве в начале ноября несколько дней проходила выставка ритуальных услуг «Некрополь-2022» – на ней были представлены последние модели гробов и надгробий, а также новинки похоронного убранства, на мероприятии проводят мастер-классы, а все желающие могут сделать фото с парнем в гробу, пишет Elu24.
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В Москве показали самые модные гробы сезона и рассказали об акции «Третьего хороним бесплатно»
На выставке, кроме сугубо коммерческой части, предусмотрены развлечения. А в прошлом году в России проводили конкурсы по скоростному копанию и украшению могил.