Остров Аэгна стоит как квартира в Виймси, а вот Эстония подорожала

Стоимость земли на острове Аэгна, который является частью центра Таллинна (да-да, это не ошибка), в начале 2000-х годов оценивалась в несколько миллионов евро. Более 20 лет спустя весь остров Аэгна стоит меньше, чем двухкомнатная квартира в Виймси, пишет Elu24.