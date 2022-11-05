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Остров Аэгна стоит как квартира в Виймси, а вот Эстония подорожала

Getter Trumsi Геттер Трумси
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Остров Аэгна стоит как квартира в Виймси, а вот Эстония подорожала
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Деревянная карта в порту острова Аэгна
Деревянная карта в порту острова Аэгна Фото: Küllike Rooväli

Стоимость земли на острове Аэгна, который является частью центра Таллинна (да-да, это не ошибка), в начале 2000-х годов оценивалась в несколько миллионов евро. Более 20 лет спустя весь остров Аэгна стоит меньше, чем двухкомнатная квартира в Виймси, пишет Elu24

В этом году была проведена очередная оценка земель Эстонии, в результате которой Земельный департамент объявил, что Эстония сейчас стоит 32,5 миллиарда евро. Это означает, что за последние два десятилетия стоимость Эстонии увеличилась в 8,3 раза, сообщает majandus.postimees.ee.

Основной причиной увеличения стоимости земли был общий рост цен. В то время как стоимость земли изменилась в среднем в 8,3 раза, средняя  заработная плата после вычета налогов выросла в 4,8 раза, стоимость жилья – в 4,3 раза, а стоимость жизни – в 2,2 раза.

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