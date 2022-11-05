Стоимость земли на острове Аэгна, который является частью центра Таллинна (да-да, это не ошибка), в начале 2000-х годов оценивалась в несколько миллионов евро. Более 20 лет спустя весь остров Аэгна стоит меньше, чем двухкомнатная квартира в Виймси, пишет Elu24.
Для подписчиков
Остров Аэгна стоит как квартира в Виймси, а вот Эстония подорожала
Остров Аэгна стоит как квартира в Виймси, а вот Эстония подорожала
В этом году была проведена очередная оценка земель Эстонии, в результате которой Земельный департамент объявил, что Эстония сейчас стоит 32,5 миллиарда евро. Это означает, что за последние два десятилетия стоимость Эстонии увеличилась в 8,3 раза, сообщает majandus.postimees.ee.