Хочешь, чтобы она рассказала про фантастическую ночь с тобой всем своим подружкам? Ну или хотя бы не рассказывала им про фантастически кошмарную ночь с тобой... Тогда тебе непременно нужно ознакомиться с правилами секса, пишет Dvorec.
ГОРЯЧО ⟩ 30 правил отличного секса. Мужчины, не позорьтесь в постели!
30 правил отличного секса. Мужчины, не позорьтесь в постели!
Теперь ты хотя бы будешь знать, что они есть:
- Даже при минимуме усилий можно сделать так, чтобы у нее осталось ощущение по-настоящему безумного секса. Заранее подтащи к постели какой-нибудь хлипкий столик и расставь на нем наиболее ненавистные тебе керамические и стеклянные изделия. Теперь остается лишь в подходящий момент яростно пихнуть столик, чтобы все эти кружки в виде коровы с ручкой и пепельницы «Привет из солнечного Баку» громко превратились в кучу осколков. Как и положено охваченному страстью самцу, ты не обратишь на эту катастрофу ни малейшего внимания.
- Наноси лубрикант на свой половой орган максимально незаметно.
- Перед тем как перейти к близости, хороший тон рекомендует сперва долго ласкать девушку пальцами и языком. Сколько времени это должно занять? Примерно пару сотен лет. Может быть, немножко больше.
- Поноси ее на руках по комнате – женщины обожают это. Так они себя ощущают нежными, хрупкими существами, находящимися под надежной защитой сильных мужских рук.
- Если девушка очень полная, не пытайся взять ее на руки, даже если в спортзале ты без особых проблем управляешься с весом в два раза больше. Полные девушки не приучены к такому обращению – она не умилится, она завизжит от тоскливого ужаса.
- Кстати, о полных девушках. Не надо лгать, уверяя, что она худая. Она и сама прекрасно знает, какая она худая, и догадывается, что и тебе вряд ли нужны срочные услуги офтальмолога. Лучше напирай на то, как ты заводишься от обилия изгибов и форм, употребляя слова «роскошная», «настоящая» и «ух!». Так она пусть и занесет тебя мысленно в разряд извращенцев, зато перестанет застенчиво прятаться под простыней.
- Сложный, но эффективнейший способ раздразнить женщину: одной рукой прижми ее к стене (но без излишнего напора), другой расстегни все, что расстегивается, и отодвинь всё, что мешает. Всё это время молча смотри девушке в глаза, лаская ее тело пальцами.
- Ноги! Целуй ноги! Покусывай их, облизывай и массируй. Непонятно, зачем в женские ступни напихано столько чувствительных сенсоров, но грех такому богатству пропадать без дела.
- Легкое покусывание и посасывание мочек ушей возбуждает почти всех женщин. Жизнерадостное запихивание мокрого языка в ухо расхолаживает 90 процентов из них.
- Предупреждай ее, когда дело близится к завершению, чтобы она была морально готова к тому, что такое счастье не может длиться вечно, оторвалась от просмотра канала «Дискавери» и в последний раз тоже попыталась прийти к какому-нибудь результату.
- Секс начнется примерно через 22 минуты после того, как ты – исключительно из человеколюбивых чувств – предложишь сделать уставшей на работе бедняжке массаж головы, спины и плеч.
- Женщины ценят, когда мужчины умеют делать им хорошо, пользуясь не только природными данными, но и достижениями науки. Но никогда не доставай из тумбочки вибратор без коробки.
- Очень важно правильное освещение в спальне: оранжевые и розовые тона куда предпочтительнее зеленых и синих. Первые окрашивают кожу в приятные жизнерадостные тона, маскируя мелкие дефекты, в то время как вторые – большие специалисты в том, чтобы превращать безукоризненных красавиц в анемичных, покрытых подозрительными пятнами существ.
- А если у тебя есть исключительно плотные шторы, можно иногда устраивать секс в полной темноте. В кромешной, беспросветной и поглощающей темноте, чтобы даже смутных силуэтов партнеров не было видно. Ты не представляешь, как это раскрепощает женщин.
- Пощекочи ее. Ущипни за попу. Спровоцируй, чтобы она шмякнула тебя по башке подушкой. Возня в стиле «нам по восемь лет» иногда бывает лучшей предварительной игрой.
- Если у твоего «друга» есть ласковое имя, пусть твоя партнерша так никогда об этом и не узнает.
- Медвежья шкура на полу в спальне – вещь незаменимая. Ворсинки меха, контактируя с сенсорами в женской коже, творят чудеса. Оленьи коврики или овчинные флокати подойдут для этих целей меньше. Нужен именно мех, причем достаточно длинный и густой. (Но даже не пытайся уговорить девушку заняться этим на ее норковой шубке).
- Идеальный диалог после ее классического кошмарного вопроса: «О чем ты сейчас думаешь?» звучит так:
– О тебе.
– Да?! И что именно?
– О том, что ты – чудо.
- После этого драматического признания она почувствует, что пришло время сентиментально помолчать. Тут ты можешь воспользоваться паузой и по-быстрому подло уснуть.
- У тебя было по одной женщине на каждый год твоей половозрелой жизни. Первый раз у тебя случился секс в семнадцать лет с девушкой, которая была немного старше тебя. Влюблен ты был один раз, и довольно сильно, но в конце концов вы поняли, что вы слишком разные люди. Это та версия твоей сексуальной жизни, которая устроит большинство женщин и ответит сразу на все их вопросы:
– нет, он не сексуальный маньяк;
– без странностей;
– способен на настоящее чувство;
– сейчас совершенно свободен.
- Чередуй быстрый темп с медленным. Чтобы у партнерши не возникло посторонних ассоциаций ни с отбойным молотком, ни с умирающим лебедем.
- Чем больше женщина движется в постели, тем слабее она что-то чувствует. Нейроны отвлекаются на всякие дополнительные ощущения типа напряжения в пояснице или на работу мышц. Зато инициативные дамы быстрее доходят до оргазма, так как, проявляя активность, девушка лучше управляет ситуацией и делает именно то, что ей надо.
- Женские фантазии во время секса гораздо более сюжетны, чем мужские. Если нам в этот момент часто грезится чисто механический сюжет полового акта, то женщины успевают порой придумать целую историю, включающую декорации, второстепенных персонажей, пейзажи, диалоги, расцветку твоего скафандра и имена всех двенадцати детей, которые у вас с ней родились.
- О скором наступлении оргазма у партнерши ты можешь догадаться по следующим признакам: у многих женщин в этот момент резко краснеют лоб, щеки и грудь.
- Самой лучшей позой для начала секса является классическая миссионерская, так как в это время партнеры могут целоваться, глядеть друг другу в глаза и вообще высоко вздымать знамя интимности.
- В отличие от женщины, мужчине во время секса в постели желательно быть совершенно голым. Майки, пижамы, халаты и особенно носки не добавляют тебе сексуальности.
- Внутренняя поверхность ее бедер в два раза чувствительнее, чем внешняя, поэтому если вторую можно и ущипнуть, и сжать, то с первой нужно быть особо деликатным.
- Если ты случайно назвал ее именем своей бывшей – это катастрофа. Не замалчивай своей ошибки, не пытайся быстро продолжить: «Эльвира... Эльвира была ничто по сравнению с тобой, Катенька». Не стесняйся попросить прощения и честно скажи, что ты совсем перестал контактировать с реальностью (от возбуждения, конечно) и твой язык просто выдал стандартный набор позывных, в то время как мозг парил в сияющих вершинах. На самом деле женщины – существа гораздо более восприимчивые к логическим объяснениям, чем мы про них думаем.
- Женщинам тоже нравится, когда мужчины стонут или даже вскрикивают в момент оргазма. Это не тот случай, когда стоит демонстрировать свою железную выдержку.
- Никогда не говори, что ты стал таким потрясающим любовником благодаря чтению мужских журналов. Это у тебя врожденное, понятно?
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