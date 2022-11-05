ПРИВЕТ, ЗИМА! ⟩ В Южной Эстонии в субботу утром было морозно и снежно

«Едем в сторону Тсоору, что в волости Антсла. Когда мы проезжали Камбья, выпал первый хрупкий снег. Легко-легко снежинки опускались на землю в течение примерно десяти минут. Запечатлеть это, к сожалению, не удалось. Температура воздуха была здесь в Камбья около -1 градуса», – пишет читатель Elu24.