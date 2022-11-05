В Камбья, это близ Тарту, в Южной Эстонии, в начале дня в субботу выпал первый хрупкий снег. «Снег шел около десяти минут. Температура воздуха опустилась до -1 градуса», – написал читатель в редакцию.
ПРИВЕТ, ЗИМА! ⟩ В Южной Эстонии в субботу утром было морозно и снежно
В Южной Эстонии в субботу утром было морозно и снежно
«Едем в сторону Тсоору, что в волости Антсла. Когда мы проезжали Камбья, выпал первый хрупкий снег. Легко-легко снежинки опускались на землю в течение примерно десяти минут. Запечатлеть это, к сожалению, не удалось. Температура воздуха была здесь в Камбья около -1 градуса», – пишет читатель Elu24.
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