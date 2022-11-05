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ПРИВЕТ, ЗИМА! ⟩ В Южной Эстонии в субботу утром было морозно и снежно

Limon.ee
В Южной Эстонии в субботу утром было морозно и снежно
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Снег осенью. Снимок иллюстративный.
Снег осенью. Снимок иллюстративный. Фото: Volodymyr Burdiak/Shutterstock

В Камбья, это близ Тарту, в Южной Эстонии, в начале дня в субботу выпал первый хрупкий снег. «Снег шел около десяти минут. Температура воздуха опустилась до -1 градуса», – написал читатель в редакцию.

«Едем в сторону Тсоору, что в волости Антсла. Когда мы проезжали Камбья, выпал первый хрупкий снег. Легко-легко снежинки опускались на землю в течение примерно десяти минут. Запечатлеть это, к сожалению, не удалось. Температура воздуха была здесь в Камбья около -1 градуса», – пишет читатель Elu24

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