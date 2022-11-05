Юрий Антонов объяснил, почему покинул Россию и уехал в Европу

Проблемы у Юрия Антонова начались еще года три назад, когда он подвернул ногу. С тех пор артиста мучают сильные боли. В одно время Антонов наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава. Хирургическое вмешательство обошлось музыканту примерно в пять миллионов рублей, пишет Starhit.

Сегодня 77-летний Юрий Михайлович вынужден снова и снова обращаться к медикам. По словам звезды, в России ему не помогли, пришлось ехать в Европу.

«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу».

«Врачи ничего не говорят. «Когда придет время, тогда нога болеть перестанет», – вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом», – посетовал он.

Стоит ли говорить о том, что на время лечения Юрий Антонов поставил на паузу творческую деятельность. Поклонники с нетерпением ожидают, когда певец вернется на большую сцену.