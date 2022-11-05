Стало известно, что артист уехал из России и сейчас находится в Европе. На такие перемены Юрий Антонов решился ради собственного здоровья.
Юрий Антонов объяснил, почему покинул Россию и уехал в Европу
Проблемы у Юрия Антонова начались еще года три назад, когда он подвернул ногу. С тех пор артиста мучают сильные боли. В одно время Антонов наблюдался у австрийских врачей, которые провели ему операцию по замене сустава. Хирургическое вмешательство обошлось музыканту примерно в пять миллионов рублей, пишет Starhit.
Сегодня 77-летний Юрий Михайлович вынужден снова и снова обращаться к медикам. По словам звезды, в России ему не помогли, пришлось ехать в Европу.
«Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу».
«Врачи ничего не говорят. «Когда придет время, тогда нога болеть перестанет», – вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом», – посетовал он.
Стоит ли говорить о том, что на время лечения Юрий Антонов поставил на паузу творческую деятельность. Поклонники с нетерпением ожидают, когда певец вернется на большую сцену.
«Ему нужен дополнительный период для реабилитации, поэтому он пока не выступает, хотя ему очень хотелось бы. Тем более столько поклонников ждет его концертов. Скоро у Юрия Михайловича юбилей, я думаю, он на год перенесет празднование. Даст концерт, когда самочувствие ему позволит», – рассказывал еще два года назад друг Юрия Михайловича, бизнесмен Андрей Ковалев.