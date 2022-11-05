Не во всех клубах и на этот раз не из-за коронавируса, а исключительно ради благополучия наших граждан, особенно работников ночных клубов и артистов. С инициативой VOP («Раньше – лучше») выступает Департамент полиции и погранохраны, руководство ночных клубов, Ассоциация барменов, местные артисты а также Ассоциация производителей и импортеров алкогольной продукции. Что они предлагают? Вечеринки с 19:00 до 23:00 для начала в некоторых ночных клубах.
ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Эстонии хотят ограничить работу ночных клубов до 23:00
«Наша общая цель – изменить стиль развлечений жителей Эстонии, чтобы стало нормой начинать и заканчивать некоторые вечеринки раньше, тем самым сокращая чрезмерное потребление алкоголя, возникающие беспорядки и проблемы со здоровьем; и продвигая более размеренную культуру вечеринок, где время музыкантов ценится, их здоровье защищено, а совместное времяпрепровождение для всех по-настоящему приятно и люди находятся в безопасности» – говорится в тексте инициативы.
В ноябре в Таллинне, Тарту и Пярну пройдет около 10 вечеринок VOP, которые будут заканчиваться в 23:00.
В четверг вечером в столичном клубе Venus прошла первая вечеринка VOP («Раньше – лучше»), призывающая местных тусовщиков прийти в ночной клуб в семь часов вечера, а за час до полуночи отправиться домой в теплую кровать, чтобы артисты, бармены и другие работники клуба тоже могли пораньше вернуться к своим семьям.
Пришедшие на вечеринку VOP звезды уверены, что если после 11 вечера уйти домой, то утром вас не будет мучить страшное похмелье, да и следующий день не будет полностью потерян. Кроме того, работники клубов – тоже люди, они не должны жить на работе.
Руководство клуба Venus говорит, что они уже делали различные эксперименты, в том числе и пробовали начинать в 10 часов вечера, но пока что это особого успеха не имело. А вот выступления артистов, как говорит директор клуба Venus Ренар, в последние годы начинаются на час-полтора раньше, чем это было еще несколько лет назад. Ренар настроен оптимистично. Он уверен, что нужно пробовать и экспериментировать.
Стилист Женя Фокин уверен, что люди очень быстро привыкнут к такому нововведению. «Когда алкоголь перестали в 10 вечера продавать, сначала все за 5 минут до 22:00 бежали в магазин, а теперь все спокойно к этому относятся. Одним словом, не попробуешь – не узнаешь», – считает Фокин.
В этот вечер для гостей на сцене развлекали Pür Müd и Грете Пайя.
На вечеринке мы встретили также дизайнера-портного Елену Хейнсаар и певца Артема Савицкого, которые рассказали о своих чувствах и эмоциях на вечеринке, которая проходит в то время, когда многие жители Эстонии еще на работе.
Артем Савицкий считает, что мы просто так запрограммированы, что начинает выпивать дома в 7-8-9 часов вечера, а потом идем в клуб. По словам артиста, когда была пандемия коронавируса, было очень здорово в 10 вечера выходить на сцену с последним сетом, а в 11 уже уехать домой.
По словам дизайнера Елены Хейнсаар, такая концепция вечеринок подходит, но не на каждый день.
Смотрите галерею и видео!