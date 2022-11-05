ГАЛЕРЕЯ И ВИДЕО ⟩ В Эстонии хотят ограничить работу ночных клубов до 23:00

«Наша общая цель – изменить стиль развлечений жителей Эстонии, чтобы стало нормой начинать и заканчивать некоторые вечеринки раньше, тем самым сокращая чрезмерное потребление алкоголя, возникающие беспорядки и проблемы со здоровьем; и продвигая более размеренную культуру вечеринок, где время музыкантов ценится, их здоровье защищено, а совместное времяпрепровождение для всех по-настоящему приятно и люди находятся в безопасности» – говорится в тексте инициативы.

В ноябре в Таллинне, Тарту и Пярну пройдет около 10 вечеринок VOP, которые будут заканчиваться в 23:00.

В четверг вечером в столичном клубе Venus прошла первая вечеринка VOP («Раньше – лучше»), призывающая местных тусовщиков прийти в ночной клуб в семь часов вечера, а за час до полуночи отправиться домой в теплую кровать, чтобы артисты, бармены и другие работники клуба тоже могли пораньше вернуться к своим семьям.

Пришедшие на вечеринку VOP звезды уверены, что если после 11 вечера уйти домой, то утром вас не будет мучить страшное похмелье, да и следующий день не будет полностью потерян. Кроме того, работники клубов – тоже люди, они не должны жить на работе.