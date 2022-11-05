ВИДЕО ⟩ Какими секс-игрушками жители Эстонии балуют себя в спальне? Ответ есть!

Специалист по наслаждениям Эпп Кярсин уверена, что обязательно нужно использовать такие элементы, которые лично вас могут перенести на приятную волну, те предметы, которые возбуждают, дарят больше удовольствия. «Быть может, некоторые предметы для ролевых игр – чулки или плетки. Здесь в магазине очень много возможностей и вещей. Не оставайтесь в зоне комфорта, не думайте о том, что скажет ваш спутник или спутница. Забудьте! У всех нас есть сексуальные фантазии, просто воплотите их в жизнь!» – сказала Кярсин.

«Прежде всего, всякие костюмы – леопарда, тигра, гепарда, крокодила... я сейчас пошутил! Ты меня вдохновила (говорит журналисту, которая пришла в леопардовом костюме – прим.ред.). А если серьезно, то я думаю, что различные ароматические и массажные масла, свечи, элементы БДСМ для игр, чтобы люди могли позволить удовлетворить все свои сексуальные фантазии», – считает Биргер Аавик, специалист по активной медитации.

«Различные повязки, веревки для связывания. Считаю, что это очень классные вещи. Быть может, немного поэкспериментировать в этом направлении, испытать новые ощущения, когда ты связан», – говорит светская львица Мейси Вольт.

Собственник сети магазинов Hot Lips Тимо Маюри советует всем воспользоваться смазкой на водной основе, потому что она подходит для интимных утех любого плана, в том числе и с секс-куклами.