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СНОВА КИПИТ ЖИЗНЬ ⟩ Смотри, что творилось на подходе к парому Хельсинки – Таллинн

Limon.ee
Смотри, что творилось на подходе к парому Хельсинки – Таллинн
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Паром Tallink
Паром Tallink Фото: Limon

Ни плохая погода, ни цены на электричество, ни тяжёлая рабочая неделя не повлияли на пятничный ажиотаж в порту Хельсинки. Люди собрались на выходные в сторону Таллинна.

Пятница вечер обещает быть горячей. Смотри, что творилось на рейсе Хельсинки-Таллинн!

Паром Tallink
Паром Tallink Фото: Limon

На мосту между сушей и паромом, перед входом на корабль было не протолкнуться – народу было столько, что яблоку негде было упасть.

В ожидании входа на паром
В ожидании входа на паром Фото: Limon
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