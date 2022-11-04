Ни плохая погода, ни цены на электричество, ни тяжёлая рабочая неделя не повлияли на пятничный ажиотаж в порту Хельсинки. Люди собрались на выходные в сторону Таллинна.
СНОВА КИПИТ ЖИЗНЬ ⟩ Смотри, что творилось на подходе к парому Хельсинки – Таллинн
Смотри, что творилось на подходе к парому Хельсинки – Таллинн
Пятница вечер обещает быть горячей. Смотри, что творилось на рейсе Хельсинки-Таллинн!
На мосту между сушей и паромом, перед входом на корабль было не протолкнуться – народу было столько, что яблоку негде было упасть.
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