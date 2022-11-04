Селена Гомес никогда не сможет родить ребенка: певица пыталась покончить с собой

30-летняя звезда сериала «Убийства в одном здании» призналась, что у нее мало шансов самой родить ребенка. По словам Гомес, она не сможет стать мамой из-за лекарств от биполярного расстройства. К слову, у певицы были такие затяжные приступы депрессии, что она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.

Селена вспомнила, как однажды заплакала после встречи с подругой, которая пыталась забеременеть: ее необходимость продолжать принимать два препарата означает, что она, скорее всего, не сможет выносить своих собственных детей.