Популярная американская певица и актриса Селена Гомес в преддверии выхода своего документального фильма дала откровенное интервью изданию Rolling Stone.
Селена Гомес никогда не сможет родить ребенка: певица пыталась покончить с собой
Селена Гомес никогда не сможет родить ребенка: певица пыталась покончить с собой
30-летняя звезда сериала «Убийства в одном здании» призналась, что у нее мало шансов самой родить ребенка. По словам Гомес, она не сможет стать мамой из-за лекарств от биполярного расстройства. К слову, у певицы были такие затяжные приступы депрессии, что она несколько раз пыталась покончить жизнь самоубийством.
Селена вспомнила, как однажды заплакала после встречи с подругой, которая пыталась забеременеть: ее необходимость продолжать принимать два препарата означает, что она, скорее всего, не сможет выносить своих собственных детей.
У Селены Гомес есть и другие проблемы со здоровьем. В 2014 году ей диагностировали аутоиммунное заболевание – системной красной волчанки. Спустя три года знаменитости понадобилась трансплантация почки.
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