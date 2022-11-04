64-летняя американская певица Мадонна 4 ноября в Instagram показала, как отрывается под музыку американского рэпера Baby Keem.
Не для слабонервных! ⟩ 64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах
Мадонна станцевала перед камерой в прозрачном топе и расстегнутых штанах, напевая под фонограмму песню.
Напомним, что певицу Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 миллионов ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии «Грэмми».