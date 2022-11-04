Не для слабонервных! ⟩ 64-летняя Мадонна станцевала в прозрачном топе и расстегнутых штанах

Мадонна станцевала перед камерой в прозрачном топе и расстегнутых штанах, напевая под фонограмму песню.

Напомним, что певицу Мадонну занесли в Книгу рекордов Гиннесса как самую коммерчески успешную исполнительницу в истории. За профессиональную карьеру певицы было продано свыше 300 миллионов ее альбомов и синглов. Она семикратная обладательница премии «Грэмми».