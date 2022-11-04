Женщины с этими именами прикидываются ангелочками, а на деле они дьяволицы

Женщины с этими четырьмя именами ой как уверены в себе и очень не любят выслушивать критику в свой адрес. На первых порах они могут показаться ангелами, актрисы из них вышли бы отличные, но при более близком знакомстве вы поймёте, что носительницы следующих имён — настоящие дьяволицы.

Антонина

Антонина – девушка со стальным характером, которой не чужда мужская модель поведения. Тося на людях может быть вполне милой особой, но за закрытыми дверями это демон, уж поверьте. Если Тоня с кем-то ссорится, пощады можно не ждать: женщина продемонстрирует прямолинейность, грубость и знание ненормативной лексики. Такому человеку в принципе нереально доказать что-либо, потому что для него существует два мнения: собственное и неправильное.

Галина

Галина, если верить древнегреческой мифологии, должна нести спокойствие и безмятежность, но, будем честны, характер у этой дамы не сахар. Она как никто умеет использовать людей. Активная и хваткая Галя обрушивает на собеседника лавину обаяния, получает желаемое, теряет интерес и превращается в чёрствую дьяволицу. Кстати, при размолвках обладательница этого имени никогда не готова признать себя неправой, а уж тем более виноватой. Галина бывает резка и груба, несдержанна, так что, если хотите узнать её реальное отношение, устройте ссору. Только в скандале вам откроется Галя настоящая.

Варвара

Помните, что говорят про Варю? Любопытной Варваре на базаре нос оторвали. Это имя греческого происхождения делает девушку чужестранкой, поведение которой под силу понять далеко не каждому. Варя, конечно, может выставлять себя весьма милой особой – ну просто ангелом во плоти. Она будет делать вид, что интересуется вашими делами и проблемами, на деле же расчётлива и эгоистична и всегда действует только в собственных интересах, этим и объясняется её любопытство до жизни окружающих. Варвара не в курсе, что такое совесть, – такая женщина обманет, не думая о карме. Так что с носительницей этого имени будьте как можно осторожнее.

Светлана