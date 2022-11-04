Коктейльная вечеринка на Limon.ee: как приготовить вкуснейший напиток Old Fashioned

Мастер по приготовлению коктейлей Сильвестр Харинеэм за 12 лет работы барменом участвовал в соревнованиях и тренингах по всему миру. По его словам, создание привлекательных для потребителя вкуснейших коктейлей – это настоящее удовольствие и наслаждение, и он утверждает, что все мы можем готовить аппетитные коктейли, имея дома для этого всё необходимое.

На нашей редакционной кухне собрались самые веселые сотрудники издания из редакций порталов Kodu, Naine и Limon, чтобы узнать нехитрые рецепты вкуснейших коктейлей на основе рома. В ночных клубах не любят готовить такие напитки, потому что их приготовление отнимает у барменов слишком много времени, а его у них нет, ведь сотрудникам увеселительных заведений нужно работать на прибыль, а не баловать разгоряченных гостей танцпола различными изысками. По словам бармена Сильвестера, как правило, если вы закажете в ночном клубе коктейль Mojito или что-то подобное, это может не понравиться работникам, ведь его приготовление занимает больше времени, чем виски-кола, ром-кола или джин-тоник.