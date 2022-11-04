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Коктейльная вечеринка на Limon.ee: как приготовить вкуснейший напиток Old Fashioned

Limon.ee
Коктейльная вечеринка на Limon.ee: как приготовить вкуснейший напиток Old Fashioned
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Каждую пятницу в 20:00 профессиональный бармен и представитель бренда Flor de Caña в Эстонии Сильвестер Харинеэм будет знакомить читателей и зрителей интернет-портала Limon.ee с рецептом одного из алкогольных коктейлей, который каждый может приготовить дома на своей кухне. Сегодня вместе готовим напиток Old Fashioned. Помните, что употребление алкоголя вредит здоровью! 

Мастер по приготовлению коктейлей Сильвестр Харинеэм за 12 лет работы барменом участвовал в соревнованиях и тренингах по всему миру. По его словам, создание привлекательных для потребителя вкуснейших коктейлей – это настоящее удовольствие и наслаждение, и он утверждает, что все мы можем готовить аппетитные коктейли, имея дома для этого всё необходимое.

На нашей редакционной кухне собрались самые веселые сотрудники издания из редакций порталов Kodu, Naine и Limon, чтобы узнать нехитрые рецепты вкуснейших коктейлей на основе рома. В ночных клубах не любят готовить такие напитки, потому что их приготовление отнимает у барменов слишком много времени, а его у них нет, ведь сотрудникам увеселительных заведений нужно работать на прибыль, а не баловать разгоряченных гостей танцпола различными изысками. По словам бармена Сильвестера, как правило, если вы закажете в ночном клубе коктейль Mojito или что-то подобное, это может не понравиться работникам, ведь его приготовление занимает больше времени, чем виски-кола, ром-кола или джин-тоник. 

Вы когда-нибудь раньше готовили или пробовали коктейль Old Fashioned? Каковы его особенности? Что понадобится для его приготовления? Смотрите в видео!

Рецепт приготовления коктейля Old Fashioned: 

  • 6 миллилитров рома Flor de Caña
  • 0.5 миллилитра сахарного сиропа 1:1
  • 5 капель оранж биттера

Смешайте ингредиенты напитка в стакане, наполненном льдом, разлейте по бокалам и посмотрите видеоролик, чтобы узнать, как еще улучшить напиток с помощью апельсиновой цедры. Наслаждайтесь!  

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