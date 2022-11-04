ТАНЦУЮТ ВСЕ! ⟩ Скандальная вечеринка премьер-министра Финляндии: нарушений не выявлено

Канцлер юстиции Финляндии Туомас Пёюсти не имеет оснований подозревать премьер-министра Санну Марин в неправомерном поведении или в пренебрежении служебными обязанностями, передает финский портал YLE.
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Решение канцлера юстиции касается жалоб на деятельность Марин в ее свободное время. Утечка видеозаписей с вечеринки премьер-министра вызвала бурные дебаты в августе.
По словам Пёюсти, в обращениях не содержалось конкретной информации о том, какая именно официальная обязанность премьера не была выполнена или была поставлена под угрозу.
В жалобах премьер-министра также критиковали за использование официальной резиденции в ненадлежащих целях и за приглашение гостей, не подвергавшихся проверке службой безопасности. По словам канцлера, резиденцию министра можно использовать для проведения частных мероприятий, а от участников не требуется наличие пропуска от службы безопасности.
Роль канцлера юстиции заключается в наблюдении за законностью действий государственных чиновников и органов власти.