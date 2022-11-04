Мэттью Перри написал очень откровенные мемуары – о съемках в «Друзьях» и о своей наркозависимости

В 2020-м, во время пандемии, актер находился в реабилитационном центре в Швейцарии. Он симулировал боли, чтобы получать 1800 миллиграммов оксиконтина в день и инъекции кетамина. Затем он перенес очередную операцию, и ему сделали укол пропофола. Перри очнулся через 11 часов в другом госпитале, где ему рассказали, что из-за пропофола его сердце остановилось на пять минут. Актер вернулся в Лос-Анджелес частным рейсом за 175 тысяч долларов, но в больнице ему отказались дать оксиконтин. Тем же вечером он заказал еще один чартер за 175 тысяч долларов обратно в Швейцарию.

О заработках

Перри чуть было не пропустил пробы на роль в «Друзьях», поскольку уже был утвержден на съемки в пилотной серии проекта «L.A.X. 2194». В конце концов он отказался от него, получив 22,5 тысячи долларов за эпизод. К 2001 году, во время съемок восьмого сезона «Друзей», Перри и его пятеро партнеров, исполнявшие главные роли в ситкоме, получали по миллиону долларов в неделю за серию. «К десятому сезону мы делали еще больше. Мы зарабатывали по 1 100 040 долларов за эпизод и просили снимать меньше серий. Придурки мы все», – пишет Перри, при этом постоянно нахваливая своего партнера Дэвида Швиммера (исполнитель роли Росса Геллера), который договаривался с продюсерами сериала о самых выгодных финансовых условиях для актеров.