ФОТО ⟩ «Такая милашка!» 53-летняя Дженнифер Лопес в носках подпрыгнула над постелью

«Почти то время, чтобы почувствовать чудо», – написала она.

Лопес снялась в удлиненной куртке-бомбере и носках. Певица запечатлена в прыжке над расстеленной белой постелью на кровати, которая стоит во дворе.

«Ты такая милашка!» – прокомментировала подписчица jlomybff.

«Ты выглядишь великолепно, детка», – написал luquetwentytwo.