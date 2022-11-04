Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото, для которого снялась в качестве модели, демонстрируя одежду бренда Coach.
ФОТО ⟩ «Такая милашка!» 53-летняя Дженнифер Лопес в носках подпрыгнула над постелью
«Такая милашка!» 53-летняя Дженнифер Лопес в носках подпрыгнула над постелью
«Почти то время, чтобы почувствовать чудо», – написала она.
Лопес снялась в удлиненной куртке-бомбере и носках. Певица запечатлена в прыжке над расстеленной белой постелью на кровати, которая стоит во дворе.
«Ты такая милашка!» – прокомментировала подписчица jlomybff.
«Ты выглядишь великолепно, детка», – написал luquetwentytwo.
Напомним, 17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.
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