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ФОТО ⟩ «Такая милашка!» 53-летняя Дженнифер Лопес в носках подпрыгнула над постелью

Limon.ee
«Такая милашка!» 53-летняя Дженнифер Лопес в носках подпрыгнула над постелью
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Дженнифер Лопес
Дженнифер Лопес Фото: SCANPIX

Американская актриса и певица Дженнифер Лопес опубликовала в Instagram фото, для которого снялась в качестве модели, демонстрируя одежду бренда Coach.

«Почти то время, чтобы почувствовать чудо», – написала она.

Лопес снялась в удлиненной куртке-бомбере и носках. Певица запечатлена в прыжке над расстеленной белой постелью на кровати, которая стоит во дворе.

«Ты такая милашка!» – прокомментировала подписчица jlomybff.

«Ты выглядишь великолепно, детка», – написал luquetwentytwo.

Напомним, 17 июля 2022 года Лопес вышла замуж за американского актера Бена Аффлека. Для каждого из них брак стал вторым. После замужества актриса взяла фамилию супруга.

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