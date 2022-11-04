Астролог Тамара Глоба рассказала о счастливчике, которого ждет очень удачный ноябрь.
Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который будет самым счастливым в ноябре
Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который будет самым счастливым в ноябре
Оказалось, в ноябре именно Раки почувствуют себя в центре любви и будут купаться во внимании противоположного пола. Вот только могут вернуться и бывшие.
«Месяц удачный. Вы переживете творческий подъем, ваше слово будет иметь вес. Хорошее время для интеллектуальной работы. Это время любви и новых отношений; вернутся старые связи – эти люди напомнят о себе», – отметила Тамара Глоба, пишет TopNews.
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