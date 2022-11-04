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​Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который будет самым счастливым в ноябре

Limon.ee
​Тамара Глоба назвала знак Зодиака, который будет самым счастливым в ноябре
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Фото: Shutterstock

Астролог Тамара Глоба рассказала о счастливчике, которого ждет очень удачный ноябрь.

Оказалось, в ноябре именно Раки почувствуют себя в центре любви и будут купаться во внимании противоположного пола. Вот только могут вернуться и бывшие.

«Месяц удачный. Вы переживете творческий подъем, ваше слово будет иметь вес. Хорошее время для интеллектуальной работы. Это время любви и новых отношений; вернутся старые связи – эти люди напомнят о себе», – отметила Тамара Глоба, пишет TopNews.

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