На днях 76-летняя американская певица Шер спровоцировала слухи о своем новом романе, выйдя в свет с музыкальным продюсером Александром Эдвардсом, который младше ее на 40 лет. Об этом 3 ноября пишет Daily Mail.
ВИДЕО ⟩ У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет
У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет
Папарацци застали пару за романтическим ужином в ресторане в Западном Голливуде. Шер и Александр выбрали парные образы и оделись в черное. Эдвардс держал Шер за руку, сообщает издание. А на прошлой неделе они вместе развлекались в роскошном особняке Шер в Малибу, пишет сайт.
Ранее Александр был продюсером и любовником певицы Эмбер Роуз, они расстались после многочисленных измен Эдвардса.