ВИДЕО ⟩ У 76-летней Шер новый роман. Парень младше на 40 лет

Папарацци застали пару за романтическим ужином в ресторане в Западном Голливуде. Шер и Александр выбрали парные образы и оделись в черное. Эдвардс держал Шер за руку, сообщает издание. А на прошлой неделе они вместе развлекались в роскошном особняке Шер в Малибу, пишет сайт.