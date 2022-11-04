Выступая на концерте в Лондоне, Земфира вновь осудила войну в Украине. Перед исполнением песни «Не стреляйте» она сказала, что поддерживает Украину и понимает, что больше никогда не сыграет в этой стране, но в то же время очень любит Россию, пишет Сплетник.
Земфира вновь осудила войну в Украине и призналась в любви к родине: «Мне очень жаль Россию»
«Я неоднократно проехала ее вдоль и поперек, и я видела светлые лица на своих концертах, это тоже всегда будет со мной», – сказала певица, добавив: «Мне очень жаль Россию. <...> Прямо сейчас моя страна уничтожает Украину и саму себя. Очень хочется мира».
Ранее, в октябре, Земфира публично высказалась о ситуации на Украине на концерте в Лимасоле (Кипр), назвав войну «адом, который стал реальностью». Лондонский концерт певицы – завершающий в ее мировом туре.
Напомним, что Земфира покинула Россию в конце февраля вместе с Ренатой Литвиновой, которая разделяет ее политическую позицию. Предположительно, знаменитости вместе живут в квартире Ренаты Литвиновой в Париже.
Недавно певица выпустила новый мини-альбом под названием «Земфира от Луки», в котором также можно найти отсылки к конфликту между Россией и Украиной.