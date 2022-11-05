День отлично подходит для разговоров на самые разные темы, в том числе непростые. Сейчас можно спокойно и конструктивно обсудить то, из-за чего прежде было много споров, пишет Dvorec.
Что приготовила суббота? Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака
Овен
Это благоприятный день для полезных дел, серьезной работы. Звезды на вашей стороне и стоит воспользоваться их поддержкой, чтобы реализовать то, что было давно задумано. Хорошо проходят деловые переговоры, полезно обсуждать любые вопросы, касающиеся работы и возможного развития карьеры. Радует и общение с близкими: не возникает разногласий, нет поводов для споров, зато есть масса возможностей порадовать тех, кто вам дорог. Единственная сфера, где требуется осторожность, – финансы. Не торопитесь с покупками и сделками.
Телец
Не спешите браться за серьезные дела. Первая половина дня больше подходит для решения мелких, но все же требующих внимания задач. Можно завершить начатое раньше: здесь какие-то сложности едва ли возникнут. А вот приступать к чему-то новому и важному лучше позже. С каждым днем влияние позитивных тенденций усиливается, добиться успеха становится проще. Вторая половина дня приносит необычные идеи, которые нравятся не только вам, но и всем вокруг. Легко найти союзников, договориться с кем-то о совместных действиях. Возможно начало дружеских или романтических отношений.
Близнецы
Стоит поторопиться. Вы достигнете многих важных целей, если не станете тратить время напрасно. Вероятны удачные совпадения, неожиданные события, благодаря которым перед вами откроются новые возможности. Интуиция безошибочно подсказывает, как стоит действовать, чтобы не упустить их. Возможны необычные знакомства, которым вы будете рады. Вы легко находите с окружающими общий язык, часто понимаете их с полуслова. Вечер подходит для романтического свидания или встречи с человеком, которому вы хотели бы понравиться.
Рак
Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. День едва ли сложится так, как вы ожидали: вероятны сюрпризы, события и совпадения, которые никак нельзя было предугадать. Но серьезных проблем не возникает, а с мелкими трудностями вы отлично справляетесь. Во многом помогают друзья и старые знакомые. Эти люди без слов понимают, как можно вас поддержать. Это не лучший день для обращения в государственные организации: тут вероятны странные задержки, есть риск, что вы просто напрасно потратите время. Но можно собирать информацию, необходимую для составления официальных запросов и других документов.
Лев
Не откладывайте деловые встречи и обсуждение серьезных вопросов. Начало дня как нельзя лучше подходит для того, чтобы поговорить о чем-то важном. Вы сможете убедить в своей правоте даже тех, кто прежде и слушать ничего не хотел. И дело тут не только в правильно подобранных аргументах, но и в вашем обаянии, которому трудно сопротивляться. Многие мелкие разногласия, прежде осложнявшие отношения с близкими, остаются в прошлом. Вечер – подходящее время для семейного мероприятия, маленького домашнего праздника.
Дева
Говорите прямо. Сегодня не нужно хитрить и лукавить, ограничиваться намеками или что-то замалчивать. Окружающих радуют ваши открытость и честность. Даже если вы порой высказываете резковато, никто не обижается: всем ясно, что вы правы. Возможно, с вами наконец согласятся те, с кем прежде никак не удавалось найти общий язык. День подходит для сложной и ответственной работы. Вам удается сосредоточиться, обратить внимание на мелкие детали, ничего не упустить из виду. Многие решения, принятые сегодня, положат начало большим переменам к лучшему в вашей жизни и в жизни ваших близких.
Весы
Настройтесь на миролюбивый лад. Сегодня лучше избегать горячих споров, стараться сглаживать острые углы и искать компромиссы. Люди, с которыми прежде легко было поладить, проявляют странную несговорчивость. Будьте максимально терпеливы с ними, не сердитесь, если приходится объяснять одно и то же несколько раз. Можно успешно завершить сложные дела, которым за последнее время было отдано немало сил. Здесь важно не торопиться, обращать внимание даже на мелкие детали. Так вы сможете избежать досадных ошибок, из-за которых потом пришлось бы все переделывать.
Скорпион
Вы отлично справляетесь с решением сложных вопросов, поскольку видите возможности, которых никто другой не заметил. Помогает и умение ладить с людьми: вы находите подход к тем, кто раньше крайне неохотно шел на контакт, отвечал отказом на любые предложения. Отношения, которые сегодня начинаются как деловые, позже могут принять дружеский или романтический характер. Небольшие домашние проблемы могут возникнуть во второй половине дня. Чаще всего их решение требует небольших расходов, например, связанных с мелким ремонтом бытовой техники.
Стрелец
Ищите союзников. Сегодня у вас есть шанс привлечь на свою сторону людей, от которых многое зависит. Недавние соперники понимают: с вами лучше сотрудничать, чем враждовать, и охотно делают шаги навстречу. Вероятны знакомства, которые могут положить начало дружеским или романтическим отношениям. День подходит для покупок: вы безошибочно выбираете вещи, которые будут радовать и вас, и ваших близких. Не исключены и подарки. Возможно, вы неожиданно получите именно то, о чем давно мечтали.
Козерог
Сегодня звезды к вам особенно благосклонны, поэтому стоит провести день с максимальной пользой. Можно начать с самых сложных дел. Даже если справиться с ними сразу не удастся, вы сможете заметно продвинуться вперед, поймете, как нужно действовать, чтобы получить нужный результат. Вероятны заметные перемены к лучшему в отношениях, которые в последнее время складывались напряженно. Сейчас вы без труда понимаете, чего хотят окружающие, и часто находите способ исполнить их желания. Вечер – отличное время для важных разговоров.
Водолей
Старайтесь особенно внимательно прислушиваться к интуиции в начале дня. В это время благодаря ее подсказкам можно найти ответы на какие-то непростые вопросы или решить проблемы, осложнявшие жизнь не только вам. Творческий подход к делам помогает добиться успеха там, где не справились другие. Может быть непросто договориться с окружающими: вас не всегда понимают правильно, причем часто даже в самых простых вещах. Но вы терпеливы и ни на кого не сердитесь, так что напряженных моментов в общении удается избежать.
Рыбы
Не доверяйте всем подряд. Немного здорового скептицизма вам сегодня определенно не повредит. Особенно важно вспоминать о нем, когда вас атакуют заманчивыми, но далекими от реальности деловыми предложениями. Мгновенно разбогатеть вам сегодня едва ли удастся. Имейте это в виду, когда вам будут обещать золотые горы. Сегодня вас особенно радует возможность позаботиться о других, поддержать тех, кто оказался в сложной ситуации. Все, что вы делаете для окружающих из чистого альтруизма, идет на пользу и вам тоже.