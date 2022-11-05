Что приготовила суббота? Гороскоп на 5 ноября для всех знаков Зодиака

Рак

Не расстраивайтесь, если что-то пойдет не по плану. День едва ли сложится так, как вы ожидали: вероятны сюрпризы, события и совпадения, которые никак нельзя было предугадать. Но серьезных проблем не возникает, а с мелкими трудностями вы отлично справляетесь. Во многом помогают друзья и старые знакомые. Эти люди без слов понимают, как можно вас поддержать. Это не лучший день для обращения в государственные организации: тут вероятны странные задержки, есть риск, что вы просто напрасно потратите время. Но можно собирать информацию, необходимую для составления официальных запросов и других документов.

Лев

Не откладывайте деловые встречи и обсуждение серьезных вопросов. Начало дня как нельзя лучше подходит для того, чтобы поговорить о чем-то важном. Вы сможете убедить в своей правоте даже тех, кто прежде и слушать ничего не хотел. И дело тут не только в правильно подобранных аргументах, но и в вашем обаянии, которому трудно сопротивляться. Многие мелкие разногласия, прежде осложнявшие отношения с близкими, остаются в прошлом. Вечер – подходящее время для семейного мероприятия, маленького домашнего праздника.

Дева