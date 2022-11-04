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ВИДЕО ⟩ «Я бабушка, сделавшая на Хэллоуин рисунок на лице. Теперь не могу его смыть!»

Limon.ee
«Я бабушка, сделавшая на Хэллоуин рисунок на лице. Теперь не могу его смыть!»
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Фото: TikTok

46-летняя Элизабет Роуз, решившая в этом году на Хэллоуин стать сумасшедшим клоуном со страшными зубами, перевела себе на лицо и лоб искусственные татуировки. Вскоре она пожалела о своем решении, потому что не смогла их смыть, пишет RusTVNET.

Видео в TikTok стало вирусным и набрало более миллиона просмотров за несколько дней.

В опубликованном видео женщина рассказывает, что решила немного развлечься в этом году на Хэллоуин, поэтому решила использовать искусственные татуировки, которые не только нанесла себе на лицо и лоб, но и украсила ими лицо своей 7-летней внучки.

«Наклеила несколько на внучку, ей семь лет, и моя дочь звонит и спрашивает: они сошли?» – рассказывает в своем видео Роуз. 

@alliwanttodoismile #tattoo #sticker #makeup #halloween #fail #help #foryou #fypシ ♬ original sound - Elizabeth Rose

Элизабет взяла силиконовый скребок для лица и начала оттирать наклейку со своего лица, но она не отклеивалась.

Затем она попробовала наклеить маленький пластырь на лоб, и получилось то же самое.

Самое забавное в том, что на следующий день у нее были запланированы рабочие собрания. Но у истории хэппи-энд: в итоге, используя советы комментаторов, женщине удалось избавиться от татуировки.

@alliwanttodoismile Replying to @Bassett_mum ♬ original sound - Elizabeth Rose
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