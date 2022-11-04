46-летняя Элизабет Роуз, решившая в этом году на Хэллоуин стать сумасшедшим клоуном со страшными зубами, перевела себе на лицо и лоб искусственные татуировки. Вскоре она пожалела о своем решении, потому что не смогла их смыть, пишет RusTVNET.
ВИДЕО ⟩ «Я бабушка, сделавшая на Хэллоуин рисунок на лице. Теперь не могу его смыть!»
Видео в TikTok стало вирусным и набрало более миллиона просмотров за несколько дней.
В опубликованном видео женщина рассказывает, что решила немного развлечься в этом году на Хэллоуин, поэтому решила использовать искусственные татуировки, которые не только нанесла себе на лицо и лоб, но и украсила ими лицо своей 7-летней внучки.
«Наклеила несколько на внучку, ей семь лет, и моя дочь звонит и спрашивает: они сошли?» – рассказывает в своем видео Роуз.
@alliwanttodoismile #tattoo #sticker #makeup #halloween #fail #help #foryou #fypシ ♬ original sound - Elizabeth Rose
Элизабет взяла силиконовый скребок для лица и начала оттирать наклейку со своего лица, но она не отклеивалась.
Затем она попробовала наклеить маленький пластырь на лоб, и получилось то же самое.
Самое забавное в том, что на следующий день у нее были запланированы рабочие собрания. Но у истории хэппи-энд: в итоге, используя советы комментаторов, женщине удалось избавиться от татуировки.
@alliwanttodoismile Replying to @Bassett_mum ♬ original sound - Elizabeth Rose