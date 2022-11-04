ВИДЕО ⟩ «Я бабушка, сделавшая на Хэллоуин рисунок на лице. Теперь не могу его смыть!»

Видео в TikTok стало вирусным и набрало более миллиона просмотров за несколько дней.

В опубликованном видео женщина рассказывает, что решила немного развлечься в этом году на Хэллоуин, поэтому решила использовать искусственные татуировки, которые не только нанесла себе на лицо и лоб, но и украсила ими лицо своей 7-летней внучки.

«Наклеила несколько на внучку, ей семь лет, и моя дочь звонит и спрашивает: они сошли?» – рассказывает в своем видео Роуз.

Элизабет взяла силиконовый скребок для лица и начала оттирать наклейку со своего лица, но она не отклеивалась.

Затем она попробовала наклеить маленький пластырь на лоб, и получилось то же самое.