«Когда он дошел до описания того, как он испытал оргазм, глядя на женские ноги, я ушла», – написала студентка Таллиннского университета о своем разговоре с преподавателем, поделившись предостерегающей историей в социальных сетях. Преподаватель же сообщил Elu24, что в разговоре, который начался с христианства, он не описывал оргазм, а упоминал его.
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Студентка о беседе с преподавателем Таллиннского университета: он рассказывал о себе, вплоть до сексуальности
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Студентка о беседе с преподавателем Таллиннского университета: он рассказывал о себе, вплоть до сексуальности
Инцидент произошел в комнате отдыха на третьем этаже одного из зданий Таллиннского университета. Преподаватель пригласил студентку на разговор. «У этого лектора предстоял как минимум еще один экзамен, и я была счастлива, думая, что он хочет поговорить о возможной диссертации или просто о философии», – написала студентка, поэт Трийн Соометс, в своей публикации в Facebook.
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