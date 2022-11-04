Студентка о беседе с преподавателем Таллиннского университета: он рассказывал о себе, вплоть до сексуальности

Инцидент произошел в комнате отдыха на третьем этаже одного из зданий Таллиннского университета. Преподаватель пригласил студентку на разговор. «У этого лектора предстоял как минимум еще один экзамен, и я была счастлива, думая, что он хочет поговорить о возможной диссертации или просто о философии», – написала студентка, поэт Трийн Соометс, в своей публикации в Facebook.