«В Мариуполь можешь тоже на море приехать»: в Сети отреагировали на фото Ани Лорак из Испании

Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию агрессором, 2 марта заявила, что в Украине идет убийственная и разрушительная война, и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв. Лорак также внесена в базу сайта theylovewar.com («Они любят войну») за замалчивание войны РФ против Украины.