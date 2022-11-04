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«В Мариуполь можешь тоже на море приехать»: в Сети отреагировали на фото Ани Лорак из Испании

Limon.ee
«В Мариуполь можешь тоже на море приехать»: в Сети отреагировали на фото Ани Лорак из Испании
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Ани Лорак.
Ани Лорак. Фото: Vigantas Ovadnevas

Украинская певица Ани Лорак, которая ни разу не осудила Россию за нападение на Украину и попала под санкции СНБО, 3 ноября в своем Инстаграме опубликовала фото с набережной в Испании.

«Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома», – написала певица.

Это короткое сообщение возмутило украинцев.

«В Мариуполь можешь тоже на море приехать», – посоветовала ей _tvoya_podryga_koroleva.

«Совесть окейчик?» – спросила natalikkovalenko___.

«Какая совесть? Всё в с*ськи ушло», – написала nadiavovkina.

Справка:

Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию агрессором, 2 марта заявила, что в Украине идет убийственная и разрушительная война, и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв. Лорак также внесена в базу сайта theylovewar.com («Они любят войну») за замалчивание войны РФ против Украины.

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