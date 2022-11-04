Украинская певица Ани Лорак, которая ни разу не осудила Россию за нападение на Украину и попала под санкции СНБО, 3 ноября в своем Инстаграме опубликовала фото с набережной в Испании.
«В Мариуполь можешь тоже на море приехать»: в Сети отреагировали на фото Ани Лорак из Испании
«В Мариуполь можешь тоже на море приехать»: в Сети отреагировали на фото Ани Лорак из Испании
«Вода придает мне силы… Здесь я чувствую себя дома», – написала певица.
Это короткое сообщение возмутило украинцев.
«В Мариуполь можешь тоже на море приехать», – посоветовала ей _tvoya_podryga_koroleva.
«Совесть окейчик?» – спросила natalikkovalenko___.
«Какая совесть? Всё в с*ськи ушло», – написала nadiavovkina.
Справка:
Ани Лорак, ни разу не назвавшая Россию агрессором, 2 марта заявила, что в Украине идет убийственная и разрушительная война, и призвала ее остановить. Певица не указала, кому конкретно адресован ее призыв. Лорак также внесена в базу сайта theylovewar.com («Они любят войну») за замалчивание войны РФ против Украины.