Итак, «самый красивый мальчик» живет в Лондоне, сейчас ему 18 лет и зовут его Уильям Франклин-Миллер. При первом же взгляде понимаешь, что счастливчик явно выиграл в генетическую лотерею: у него высокие скулы, голубые глаза, заостренный подбородок, пухлые губы, идеальный нос и длиннющие ресницы, пишет Супер.
Как выглядит «самый красивый мальчик в мире»
Любопытно, что званием самого красивого мальчика Уильям обязан совершенно незнакомому человеку. В 2016 году одна девочка из Японии, случайно увидев его фотографию в соцсети, опубликовала снимок на своей странице и подписала: «Это самый красивый мальчик в мире».
Пользователи тут же стали массово просить ссылку на аккаунт Уильяма и подписываться на него. В один день, обнаружив внезапный приток фолловеров, парень решил, что его взломали. Но то была пресловутая популярность!
После этого на Уильяма посыпались предложения о работе от модельных агентств и режиссеров. В итоге первый красавец и в кино засветился, и в мире моды. Его можно увидеть в фильмах «Стрела», «Джек Айриш» и «Соседи», а также в свежей рекламной кампании Emporio Armani и на обложке глянцевых журналов (из последнего – нидерландское издание Numero).