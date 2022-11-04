Как выглядит «самый красивый мальчик в мире»

Любопытно, что званием самого красивого мальчика Уильям обязан совершенно незнакомому человеку. В 2016 году одна девочка из Японии, случайно увидев его фотографию в соцсети, опубликовала снимок на своей странице и подписала: «Это самый красивый мальчик в мире».

Пользователи тут же стали массово просить ссылку на аккаунт Уильяма и подписываться на него. В один день, обнаружив внезапный приток фолловеров, парень решил, что его взломали. Но то была пресловутая популярность!