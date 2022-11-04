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Как выглядит «самый красивый мальчик в мире»

Limon.ee
Как выглядит «самый красивый мальчик в мире»
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Ребенок. Фото иллюстративное.
Ребенок. Фото иллюстративное. Фото: Shutterstock

Итак, «самый красивый мальчик» живет в Лондоне, сейчас ему 18 лет и зовут его Уильям Франклин-Миллер. При первом же взгляде понимаешь, что счастливчик явно выиграл в генетическую лотерею: у него высокие скулы, голубые глаза, заостренный подбородок, пухлые губы, идеальный нос и длиннющие ресницы, пишет Супер.

Любопытно, что званием самого красивого мальчика Уильям обязан совершенно незнакомому человеку. В 2016 году одна девочка из Японии, случайно увидев его фотографию в соцсети, опубликовала снимок на своей странице и подписала: «Это самый красивый мальчик в мире».

Пользователи тут же стали массово просить ссылку на аккаунт Уильяма и подписываться на него. В один день, обнаружив внезапный приток фолловеров, парень решил, что его взломали. Но то была пресловутая популярность!

После этого на Уильяма посыпались предложения о работе от модельных агентств и режиссеров. В итоге первый красавец и в кино засветился, и в мире моды. Его можно увидеть в фильмах «Стрела», «Джек Айриш» и «Соседи», а также в свежей рекламной кампании Emporio Armani и на обложке глянцевых журналов (из последнего – нидерландское издание Numero).

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