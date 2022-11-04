ВИДЕО ⟩ Этот остров считается самым жутким местом в мире. Вы не осмелитесь там побывать!

«Я чувствую себя очень спокойно, но, быть может, ночью и страшно, когда ты и один и все эти куклы на тебя смотрят. Они просто повсюду вокруг тебя! Поэтому ночью здесь не самое лучшее место для времяпрепровождения. Сейчас не так страшно, потому что вокруг много людей», – говорит турист из США Хосе Перез.

Остров, расположенный в одном из каналов в Сочимилько, районе мексиканской столицы Мехико. На деревьях по всему острову развешены сотни сломанных и изуродованных детских кукол, призванных успокоить призрак якобы утонувшей в местных водах девочки. Расположен примерно в 23 км от центра города на территории объявленных заповедником водно-болотных угодий, является известной туристической достопримечательностью и имеет репутацию самого страшного места в мире.

В начале 1950-х годов единственным жителем острова был Хулиан Сантана Барреро, занимавшийся разведением овощей и цветов, и рыбной ловлей; на острове он был вынужден поселиться после изгнания из Баррио-де-ла-Асунсьон за проповедование религиозных суеверий. Согласно легенде, в 1950 или 1951 году в водах канала около озера утонула девочка (или девушка); Сантана будто бы услышал ее крики и поспешил помочь, но не успел этого сделать и нашел в воде только куклу, предположительно принадлежавшую ей, которую повесил на ветвях дерева как дань памяти утопленнице.