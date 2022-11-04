Звучит устрашающая музыка. На экране появляются десятки детских кукол с оторванными руками или ногами. Голос ведущего за кадром сообщает: «Телевидение – иногда лучший способ посетить какое-то место на Земле. Можете сидеть дома на диване и спокойно смотреть. Будем честными, на этот остров многие из вас не решились бы отправиться самостоятельно. Мурашки даже при просмотре видео. А какие тогда могут быть ощущения на самом острове?»
ВИДЕО ⟩ Этот остров считается самым жутким местом в мире. Вы не осмелитесь там побывать!
«Я чувствую себя очень спокойно, но, быть может, ночью и страшно, когда ты и один и все эти куклы на тебя смотрят. Они просто повсюду вокруг тебя! Поэтому ночью здесь не самое лучшее место для времяпрепровождения. Сейчас не так страшно, потому что вокруг много людей», – говорит турист из США Хосе Перез.
Остров, расположенный в одном из каналов в Сочимилько, районе мексиканской столицы Мехико. На деревьях по всему острову развешены сотни сломанных и изуродованных детских кукол, призванных успокоить призрак якобы утонувшей в местных водах девочки. Расположен примерно в 23 км от центра города на территории объявленных заповедником водно-болотных угодий, является известной туристической достопримечательностью и имеет репутацию самого страшного места в мире.
В начале 1950-х годов единственным жителем острова был Хулиан Сантана Барреро, занимавшийся разведением овощей и цветов, и рыбной ловлей; на острове он был вынужден поселиться после изгнания из Баррио-де-ла-Асунсьон за проповедование религиозных суеверий. Согласно легенде, в 1950 или 1951 году в водах канала около озера утонула девочка (или девушка); Сантана будто бы услышал ее крики и поспешил помочь, но не успел этого сделать и нашел в воде только куклу, предположительно принадлежавшую ей, которую повесил на ветвях дерева как дань памяти утопленнице.
Впоследствии он, по собственным рассказам, стал по ночам постоянно слышать крики, стоны и шаги: будто бы призрак утонувшей девочки плакал и просил у него дать ей новых кукол. На протяжении примерно 50 следующих лет Сантана добывал разными путями (по его собственным словам – в основном из вод канала) кукол и вешал их на деревьях острова, дабы умиротворить призрака, но вскоре, поскольку дух якобы не исчезал, он начал намеренно ломать и уродовать их, считая, что тем самым может сдерживать привидение; в общей сложности им было собрано почти 1000 кукол.
Сантана умер в 2001 году, причем – опять-таки согласно легенде – поблизости от того самого места, где некогда не смог спасти тонувшую девочку. Причины его смерти не были точно определены: по одним данным он утонул, находясь в состоянии алкогольного опьянения, по другим – причиной смерти стал сердечный приступ.
«Более 17 лет он собирал куклы по помойкам, у друзей и по каналам. У большинства из них сходные отличительные черты. Они уродливые, старые, обгоревшие, испорченные или сломанные», – сказал гид Хосе Фрако.
Туристы говорят, что они ни за какие деньги не согласились бы здесь ночевать. С собой на остров им разрешено привозить новые куклы, а вот ничего забирать отсюда нельзя.
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