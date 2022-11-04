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Влюбленная в живущего в США Виктора медработница погрязла в долгах: обещал отдать мне половину своего имущества

Кетлин Крузе
Влюбленная в живущего в США Виктора медработница погрязла в долгах: обещал отдать мне половину своего имущества
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Коллаж.
Коллаж. Фото: Elu24 kollaaž

«Наша любовь сладка потому, что мы идеально подходим друг другу». Вот что написал Кайре Виктор, живущий в Америке, но выросший в Тарту. Кайре, которой около 50 лет, поверившая в красивую историю и перевела мужчине почти 50 000 евро. Теперь у нее непомерные долги вместо мужа, пишет Elu24.

В августе прошлого года с Кайре (имя изменено, известно редакции), которая работает в сфере здравоохранения в Харьюмаа, через Facebook связался господин по имени Виктор. «Он очень хотел со мной подружиться», – вспоминает женщина 13 августа прошлого года. День, когда они познакомились с Виктором в Интернете.

«Вначале все было красиво и мило. Он сказал, что он из Тарту, а сейчас миротворец в Америке». А именно, мужчина по ту сторону экрана писал по-эстонски, что ему было девять лет, когда его родители погибли в пожаре и дядя увёз его в Америку.

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