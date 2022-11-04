«Наша любовь сладка потому, что мы идеально подходим друг другу». Вот что написал Кайре Виктор, живущий в Америке, но выросший в Тарту. Кайре, которой около 50 лет, поверившая в красивую историю и перевела мужчине почти 50 000 евро. Теперь у нее непомерные долги вместо мужа, пишет Elu24.
Для подписчиков
Влюбленная в живущего в США Виктора медработница погрязла в долгах: обещал отдать мне половину своего имущества
Влюбленная в живущего в США Виктора медработница погрязла в долгах: обещал отдать мне половину своего имущества
В августе прошлого года с Кайре (имя изменено, известно редакции), которая работает в сфере здравоохранения в Харьюмаа, через Facebook связался господин по имени Виктор. «Он очень хотел со мной подружиться», – вспоминает женщина 13 августа прошлого года. День, когда они познакомились с Виктором в Интернете.