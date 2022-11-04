Влюбленная в живущего в США Виктора медработница погрязла в долгах: обещал отдать мне половину своего имущества

В августе прошлого года с Кайре (имя изменено, известно редакции), которая работает в сфере здравоохранения в Харьюмаа, через Facebook связался господин по имени Виктор. «Он очень хотел со мной подружиться», – вспоминает женщина 13 августа прошлого года. День, когда они познакомились с Виктором в Интернете.

«Вначале все было красиво и мило. Он сказал, что он из Тарту, а сейчас миротворец в Америке». А именно, мужчина по ту сторону экрана писал по-эстонски, что ему было девять лет, когда его родители погибли в пожаре и дядя увёз его в Америку.