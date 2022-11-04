Неосторожный прыжок в воду чуть не лишил эстонца жизни: он навсегда прикован к инвалидному креслу

Дэйв и Катре, живущие в Раквере, познакомились много лет назад через общего знакомого. Это была любовь с первого взгляда.

«Как в кино. Я сразу понял, что это та девушка, с которой я хочу быть», – вспоминал Дэйв, работавший автомехаником, в программе Südamesoov. Катре тоже была очарована молодым человеком. «Как только я вошла в дверь – там был он. Это чувство, когда ты впервые встречаешься и знаешь, что он тот человек, с которым ты хочешь быть».