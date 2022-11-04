Пт, 4.11.2022
Погода
Гороскоп
Игра
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать
Для подписчиков

Неосторожный прыжок в воду чуть не лишил эстонца жизни: он навсегда прикован к инвалидному креслу

Кетлин Крузе
Неосторожный прыжок в воду чуть не лишил эстонца жизни: он навсегда прикован к инвалидному креслу
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Скриншот из программы.
Скриншот из программы. Фото: Kuvatõmmis saatest

«Единственная мысль была в моей голове – теперь точно всё. С каждой секундой оставалось всё меньше кислорода и надежды», – вспоминает Дэйв, прикованный к инвалидному креслу, момент, навсегда изменивший его жизнь, пишет Elu24.

Дэйв и Катре, живущие в Раквере, познакомились много лет назад через общего знакомого. Это была любовь с первого взгляда.

«Как в кино. Я сразу понял, что это та девушка, с которой я хочу быть», – вспоминал Дэйв, работавший автомехаником, в программе Südamesoov. Катре тоже была очарована молодым человеком. «Как только я вошла в дверь – там был он. Это чувство, когда ты впервые встречаешься и знаешь, что он тот человек, с которым ты хочешь быть».

Ключевые слова
Наверх