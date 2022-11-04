«Единственная мысль была в моей голове – теперь точно всё. С каждой секундой оставалось всё меньше кислорода и надежды», – вспоминает Дэйв, прикованный к инвалидному креслу, момент, навсегда изменивший его жизнь, пишет Elu24.
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Неосторожный прыжок в воду чуть не лишил эстонца жизни: он навсегда прикован к инвалидному креслу
Неосторожный прыжок в воду чуть не лишил эстонца жизни: он навсегда прикован к инвалидному креслу
Дэйв и Катре, живущие в Раквере, познакомились много лет назад через общего знакомого. Это была любовь с первого взгляда.