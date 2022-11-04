КАКАЯ НЕЖНОСТЬ! ⟩ Певец Стефан показал прекрасные снимки, на которых позирует с беременной возлюбленной

Стефан, представлявший Эстонию на Евровидении, и его возлюбленная Виктория Койтсаар скоро станут родителями. Молодые люди уже во время Евровидения знали, что ждут ребенка, но тогда был довольно маленький срок.

Виктория рассказала, как она сообщила эту новость Стефану. «Я положила в коробку маленькие носки и тест на беременность. Я сама была так счастлива!» – сказала Виктория.

Вчера Стефан и Виктория поделились милыми кадрами из фотосессии в социальных сетях, на которых виден растущий животик.

Стефан также поделился отличным видео, сделанным во время фотосессии, в Instagram. «Первая фотосессия малыша», – говорит Стефан. На видео счастливая пара позирует фотографу в разных образах.