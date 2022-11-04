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Избили тещу певца Алексея Воробьева. Ее приковали наручниками к лестнице

Limon.ee
Избили тещу певца Алексея Воробьева. Ее приковали наручниками к лестнице
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Алексей Воробьев
Алексей Воробьев Фото: Кадр из клипа

СМИ сообщают, что на тещу российского певца и актера Алексея Воробьева совершено нападение. Женщину избили, приковали наручниками к лестнице и ограбили, пишет RUS TVNET со ссылкой на StarHit.ru. 

Злоумышленники ворвались в дом 57-летней Виктории Челышевой и вынесли драгоценности на сумму 10 миллионов рублей (164 тысячи евро).

Известно, что грабители были в масках клоунов. Они избили тещу Алексея Воробьева и приковали ее наручниками к перилам лестницы.

Сейчас женщина в порядке, она восстанавливается после пережитого шока. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка пытаются установить личности преступников, чтобы объявить их в розыск.

Пострадавшая Виктория Челышева является вдовой миллиардера Юлия Челышева и матерью звезды шоу «Холостяк» Татьяны Челышевой. В 2020 году ее дочь родила сына Даниэля Адама. Ребенка Алексей Воробьев признал.  

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