ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В старом Таллинне роскошный электромобиль заряжался необычным образом

Porsche Taycan, припаркованный перед рестораном Pegasus в Старом городе, привлек внимание предпринимателя и тренера Вилле Йехе, который поделился этим причудливым зрелищем на своем аккаунте в Facebook.

«Необычное решение проблемы нехватки электроэнергии. Главное, чтобы никто не споткнулся...», – написал очевидец необычной картины у себя в Facebook. На фото видно, как автомобиль заряжается через провод, который протянут с помощью двух удлинителей через всю дорогу и уходит в окно второго этажа.