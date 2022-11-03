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ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В старом Таллинне роскошный электромобиль заряжался необычным образом

Limon.ee
В старом Таллинне роскошный электромобиль заряжался необычным образом
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Иллюстративный снимок.
Иллюстративный снимок. Фото: Shutterstock

Нет ничего постыдного в озорстве – в Старом городе Таллинна один из местных жителей решил зарядить свой роскошный электромобиль необычным, но, возможно, опасным способом.

Porsche Taycan, припаркованный перед рестораном Pegasus в Старом городе, привлек внимание предпринимателя и тренера Вилле Йехе, который поделился этим причудливым зрелищем на своем аккаунте в Facebook.

«Необычное решение проблемы нехватки электроэнергии. Главное, чтобы никто не споткнулся...», – написал очевидец необычной картины у себя в Facebook. На фото видно, как автомобиль заряжается через провод, который протянут с помощью двух удлинителей через всю дорогу и уходит в окно второго этажа.

Почему хозяин автомобиля решил заряжать аккумулятор именно таким образом? Один из комментаторов предполагает, что он хотел использовать аккумулятор автомобиля для того, чтобы подключить какой-то электроприбор дома, ведь электричество теперь такое дорогое. 

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