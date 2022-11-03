Нет ничего постыдного в озорстве – в Старом городе Таллинна один из местных жителей решил зарядить свой роскошный электромобиль необычным, но, возможно, опасным способом.
ФОТОНОВОСТЬ ⟩ В старом Таллинне роскошный электромобиль заряжался необычным образом
Porsche Taycan, припаркованный перед рестораном Pegasus в Старом городе, привлек внимание предпринимателя и тренера Вилле Йехе, который поделился этим причудливым зрелищем на своем аккаунте в Facebook.
«Необычное решение проблемы нехватки электроэнергии. Главное, чтобы никто не споткнулся...», – написал очевидец необычной картины у себя в Facebook. На фото видно, как автомобиль заряжается через провод, который протянут с помощью двух удлинителей через всю дорогу и уходит в окно второго этажа.
Почему хозяин автомобиля решил заряжать аккумулятор именно таким образом? Один из комментаторов предполагает, что он хотел использовать аккумулятор автомобиля для того, чтобы подключить какой-то электроприбор дома, ведь электричество теперь такое дорогое.