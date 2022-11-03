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ФОТО ⟩ Военный самолет США нарисовал в небе непристойный символ возле российской авиабазы

Limon.ee
Военный самолет США нарисовал в небе непристойный символ возле российской авиабазы
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Фото: Twitter/Maks_NAFO_FELLA

Экипаж американского военного самолета во вторник вечером, 1 ноября, осуществил масштабный маневр возле российской военной базы в Сирии, нарисовав «небесный пенис», пишет RUS TVNET.

Согласно анализу данных с сайта Flightradar24, проведенному Politico, американский самолет KC-135 Stratotanker нарисовал «небесный пенис» недалеко от города Тартус в Сирии. Место выбрано не случайно – рядом находится российская военно-морская база.

Работа над картиной заняла около двух часов.

Неизвестно, вылетел ли самолет с Крита для дозаправки истребителей, или у пилотов была просто одна задача - шпионить за российскими наземными силами.

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