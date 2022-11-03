Экипаж американского военного самолета во вторник вечером, 1 ноября, осуществил масштабный маневр возле российской военной базы в Сирии, нарисовав «небесный пенис», пишет RUS TVNET.
ФОТО ⟩ Военный самолет США нарисовал в небе непристойный символ возле российской авиабазы
Военный самолет США нарисовал в небе непристойный символ возле российской авиабазы
Согласно анализу данных с сайта Flightradar24, проведенному Politico, американский самолет KC-135 Stratotanker нарисовал «небесный пенис» недалеко от города Тартус в Сирии. Место выбрано не случайно – рядом находится российская военно-морская база.
Работа над картиной заняла около двух часов.
Неизвестно, вылетел ли самолет с Крита для дозаправки истребителей, или у пилотов была просто одна задача - шпионить за российскими наземными силами.
A US military plane "painted a penis" in the sky near a Russian airbase, La Repubblica.— MAKS 22🇺🇦 (@Maks_NAFO_FELLA) November 2, 2022
A KC-135 Stratotanker refueling plane remained for almost two hours east of Cyprus on Tuesday, in front of the Syrian base of Tartus, a stronghold of Moscow.
😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂😂 pic.twitter.com/SCs0QZhUMV