ФОТО ⟩ Военный самолет США нарисовал в небе непристойный символ возле российской авиабазы

Согласно анализу данных с сайта Flightradar24, проведенному Politico, американский самолет KC-135 Stratotanker нарисовал «небесный пенис» недалеко от города Тартус в Сирии. Место выбрано не случайно – рядом находится российская военно-морская база.

Работа над картиной заняла около двух часов.

Неизвестно, вылетел ли самолет с Крита для дозаправки истребителей, или у пилотов была просто одна задача - шпионить за российскими наземными силами.