СМОТРИТЕ ПЕРВЫМИ ⟩ В Таллинне открылся самый большой в Балтии и Скандинавии Мир эротики

Владельцы бизнеса уверяют, что по такой концепции еще нет ни одного секс-шопа нигде в Балтии, да даже Скандинавия теперь молча завидует Эстонии, потому что отстает. Наша страна в плане раскрепощенности в делах интимных давно была позади многих европейских стран. Магазины для взрослых, как правило, либо расположились где-то в подвалах в безлюдных местах, либо вовсе переехали в Сеть. Очень сложно выбирать секс-продукцию, если с ней нельзя ознакомиться, так сказать, лично. Не правда ли? Особенно здорово, если это можно сделать, идя в магазин за хлебушком. Теперь у жителей столицы будет такая возможность. Главное – не стесняться идти за хлебом, а потом свернуть не туда.