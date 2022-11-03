Журналисты портала Limon самыми первыми в стране ворвались в гигантский Мир эротики Hot Lips в торговом центре T1, который открылся для прессы чуть раньше, чем для посетителей. Какую продукцию или комнаты можно расположить на площади 1000 квадратных метров? Футбольное поле? Комнаты для просмотра видеофильмов, кабинки для уединения? Что же там будет? Эротические шоу? Эти и многие другие вопросы терзают всех взрослых, которым теперь куда приятнее будет отводить своих детей в детские комнаты торгового центра.
СМОТРИТЕ ПЕРВЫМИ ⟩ В Таллинне открылся самый большой в Балтии и Скандинавии Мир эротики
Владельцы бизнеса уверяют, что по такой концепции еще нет ни одного секс-шопа нигде в Балтии, да даже Скандинавия теперь молча завидует Эстонии, потому что отстает. Наша страна в плане раскрепощенности в делах интимных давно была позади многих европейских стран. Магазины для взрослых, как правило, либо расположились где-то в подвалах в безлюдных местах, либо вовсе переехали в Сеть. Очень сложно выбирать секс-продукцию, если с ней нельзя ознакомиться, так сказать, лично. Не правда ли? Особенно здорово, если это можно сделать, идя в магазин за хлебушком. Теперь у жителей столицы будет такая возможность. Главное – не стесняться идти за хлебом, а потом свернуть не туда.
То, что здесь жарко, становится понятно с первых секунд после входа в магазин. Для гостей разыгрывается эротический спектакль Conspirators of Pleasure, советы по оживлению интимной жизни дают секс-коуч Эпп Кярсин, и всё это под джазовые ритмы от Инги Каарель. Музыку за диджейским пультом в этот вечер с особой страстью играет диджей Kat Sun.
«Магазины эротики занимают свое место в пропаганде сексуального здоровья, и мы приветствуем внедрение новой концепции при открытии магазина в Т1. Кроме того, Мир эротики Hot Lips вписывается в новое направление центра T1, где важную роль играют связанные со здоровьем услуги, одним из примеров чего является открытие в январе Клиники сексуального здоровья на третьем этаже центра», – сказал исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
Это он прямо как в воду глядит, потому что во времена Ксении Собчак в должности ведущей телепроекта «Дом-2», в одном из телешоу она заявила, что ни один человек в мире еще не заразился венерическими заболеваниями, занимаясь самоудовлетворением. Вот тут мы поддержим слова Собчак, ведь секс-игрушки куда безопаснее, чем беспорядочные половые связи.
Hot Lips открыл свой первый магазин более 20 лет назад на улице Кундери в Таллинне на площади 30 квадратных метров. Пять лет спустя Hot Lips открыл большой магазин на Вана-нарвском шоссе в Маарду, где компания работает и по сей день. Кроме того, интернет-магазин Hot Lips представлен во всех странах Балтии и в Финляндии. Бизнес в странах Балтии управляется из Эстонии, а в Финляндии для этих целей учреждено отдельное предприятие.
По словам Йонаса Грауберга, исполнительного директора Эстонского союза сексуального здоровья, который в новом году переедет в Т1 вместе с Клиникой сексуального здоровья, приближение к людям предприятий и организаций, таких как Hot Lips, важно с точки зрения сексуального здоровья: «Секс, сексуальность и сексуальное здоровье не должны быть табу. Нужно иметь возможность говорить об этом свободно. Если различные связанные с сексуальным здоровьем и сексуальностью организации и бизнесы станут ближе к людям, как, например, произойдет в центре Т1, это, безусловно, будет способствовать благополучию людей».
Выбор пал на Т1, поскольку до него удобнее всего добираться из Таллинна и его окрестностей на поезде, трамвае, автобусе и автомобиле, а через дорогу от центра находится самый крупный таллиннский район Ласнамяэ с более чем 150 000 жителей.
Смотрите первыми галерею с открытия Мира эротики в торговом центре T1!