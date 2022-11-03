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ФОТО ⟩ Что случилось с шеей премьер-министра Финляндии Санны Марин?

Инна-Катрин Хейн
Что случилось с шеей премьер-министра Финляндии Санны Марин?
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Фото: Lehtikuva/Vesa Moilanen/via REUTERS/Scanpix

Премьер-министр Финляндии Санна Марин разместила в социальных сетях свою фотографию, которая удивила народ, пишет Elu24.

На подписи к фотографии Санна Марин сообщила, что 1 ноября встретилась с премьер-министрами стран Северной Европы в Хельсинки в рамках заседания Северного совета. По словам премьер-министра Финляндии, обсуждались такие вопросы, как война в Украине, изменение климата и цель Северных стран – стать самым устойчивым и интегрированным регионом в мире к 2030 году.

36-летняя Марин разместила несколько фотографий с мероприятия на своем аккаунте в Instagram. Внимание многих людей привлекла фотография, на которой шея и голова Марин выглядят так, как будто фото было сильно обработано. 

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