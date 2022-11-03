ФОТО ⟩ Что случилось с шеей премьер-министра Финляндии Санны Марин?

На подписи к фотографии Санна Марин сообщила, что 1 ноября встретилась с премьер-министрами стран Северной Европы в Хельсинки в рамках заседания Северного совета. По словам премьер-министра Финляндии, обсуждались такие вопросы, как война в Украине, изменение климата и цель Северных стран – стать самым устойчивым и интегрированным регионом в мире к 2030 году.