Николь, страдавшая от домогательств со стороны коллеги мужского пола, была найдена мертвой на парковке рядом со своей работой. Главный подозреваемый по делу – коллега убитой, которой был разочарован из-за безответной любви.
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УЖАС ⟩ 28-летнюю Николь убили на парковке рядом с работой по неожиданной причине
28-летнюю Николь убили на парковке рядом с работой по неожиданной причине
Николь Хаммонд (28) из Миннесоты, США, была застрелена на парковке своего рабочего места в понедельник, 24 октября, на прошлой недели после того, как ей в шею выстрелил коллега по работе, сообщает местная полиция, пишет Elu24.