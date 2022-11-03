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УЖАС ⟩ 28-летнюю Николь убили на парковке рядом с работой по неожиданной причине

Limon.ee
28-летнюю Николь убили на парковке рядом с работой по неожиданной причине
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Николь, страдавшая от домогательств со стороны коллеги мужского пола, была найдена мертвой на парковке рядом со своей работой. Главный подозреваемый по делу – коллега убитой, которой был разочарован из-за безответной любви. 

Николь Хаммонд (28) из Миннесоты, США, была застрелена на парковке своего рабочего места в понедельник, 24 октября, на прошлой недели после того, как ей в шею выстрелил коллега по работе, сообщает местная полиция, пишет Elu24.

Коллега Николь, Джордан Карпентер, в прошлом несколько раз пытался сблизиться с женщиной, но она отвергала все его романтические ухаживания.

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