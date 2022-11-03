Названы четыре неожиданные вещи, которые король Карл III всегда возит с собой

На днях журналист дал интервью, в котором рассказал о некоторых странностях новоиспеченного монарха. В частности, он назвал четыре неожиданных вещи, которые 73-летний король всегда возит с собой, когда отправляется в гости, в том числе и в зарубежных поездках.

Первая – это плюшевый мишка, с которым Чарльз не расстается с детства.

«Эта игрушка у него с тех пор, как он был маленьким ребенком… Единственный человек, которому было разрешено чинить плюшевого мишку короля Чарльза, – это его няня детства Мейбл Андерсон, с которой он остается очень близким», – цитирует автора книги издание ET Canada.

Вторая вещь – это сиденье для унитаза, изготовленное на заказ. Карл якобы ездит везде со своим стульчаком. Понимаем – брезгует.

Третий пункт – это не вещь, а личный повар, которого бывший принц берет с собой даже на званые ужины. Мол, Чарльз всегда кушает только свою еду и даже в гостях ест отдельно от хозяев. Ранее король, вроде бы, опроверг этот слух, но его слуги подтверждают эту странность.