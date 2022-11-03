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Шэрон Стоун удалят опухоль после ошибочного диагноза

Limon.ee
Шэрон Стоун удалят опухоль после ошибочного диагноза
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Шерон Стоун.
Шерон Стоун. Фото: MARIO ANZUONI

Звезда «Основного инстинкта» и раньше жаловалась на проблемы со здоровьем: инсульт в разгаре карьеры, девять выкидышей, удаление опухолей в груди. В какой-то момент Шэрон Стоун буквально находилась на грани жизни и смерти, пишет Супер.

Но актриса не сдалась, потратила годы на восстановление и смогла продолжить карьеру. Сейчас знаменитости 64 года, и ей снова предстоит оказаться на хирургическом столе.

В своем Instagram актриса сообщила, что скоро ей сделают операцию по удалению «большой фиброзной опухоли». Стоун вовремя обратилась к врачам, но диагноз был ошибочным. Она заподозрила неладное, когда в процессе лечения ей стало хуже: она испытывала жуткую боль и даже пошла на двойную эпидуральную анестезию. Тогда знаменитость обратилась за альтернативным мнением к другому врачу. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, ее просто необходимо удалить.

Стоун сохраняет оптимизм, несмотря на удары судьбы. Она поблагодарила фанатов за поддержку и призвала всегда обращаться к нескольким врачам. «Это может спасти вам жизнь», – написала актриса.

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