Шэрон Стоун удалят опухоль после ошибочного диагноза

Но актриса не сдалась, потратила годы на восстановление и смогла продолжить карьеру. Сейчас знаменитости 64 года, и ей снова предстоит оказаться на хирургическом столе.

В своем Instagram актриса сообщила, что скоро ей сделают операцию по удалению «большой фиброзной опухоли». Стоун вовремя обратилась к врачам, но диагноз был ошибочным. Она заподозрила неладное, когда в процессе лечения ей стало хуже: она испытывала жуткую боль и даже пошла на двойную эпидуральную анестезию. Тогда знаменитость обратилась за альтернативным мнением к другому врачу. К счастью, опухоль оказалась доброкачественной, ее просто необходимо удалить.