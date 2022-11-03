Не могла двигаться после родов, решила кормить грудью и вечно хочет есть: мамские будни Шараповой

35-летняя спортсменка родила сына от своего давнего возлюбленного, бизнесмена Александра Гилкса. Парочка не скрывала, что для них это очень радостный момент, но они совершенно не подозревали, с какими трудностями могут столкнуться из-за появления на свет нового члена семьи.

Сейчас Мария каждый день наблюдает за тем, как растет ее малыш и с удовольствием проводит с ним все свободное время. Правда, это далось ей тяжело – после родов она несколько недель не могла двигаться из-за острой боли и только сейчас более-менее пришла в себя.

«Мне кажется, я никогда в жизни не чувствовала себя такой слабой, как на следующий день после родов. Так что даже простые движения кажутся огромным прогрессом», – призналась Мария.

Бывшая теннисистка подчеркивает, что если у нее возникают какие-то вопросы, то она может обратиться не только к родителям или подругам, но и к подписчикам. Шарапова спокойно публикует различные кадры «мамских будней», демонстрируя молокоотсосы, а также приспособления для ухода за ребенком.

«Мне очень нравится наблюдать за тем, как растет этот малыш. Но это все еще невероятно трудно, потому что я пока пытаюсь во всем разобраться! Каждый день новый, и каждый раз, когда думаешь, что все знаешь, понимаешь, что это не так», – рассказала она.

Столкнулась она и с другой трудностью. Всю жизнь Мария питалась по расписанию – ведь ей необходимо было соблюдать спортивную диету и принимать пищу, богатую витаминами и энергией. Теперь же экс-спортсменка должна думать не только о своих желания, но и о ребенке:

«Поскольку я кормлю грудью, я всегда голодная. Все по-разному относятся к своему организму после родов, но я сейчас чувствую, что мне всегда нужно есть».