«Колено гниет, нужны антибиотики»: поборовший рак крови Олег Тиньков получил травму в Италии

Олег Тиньков, который пережил пересадку костного мозга и продолжает реабилитацию, не дает забыть о себе подписчикам. Бизнесмен старается вести активный образ жизни, много путешествует и делится впечатлениями в соцсети. Пока предприниматель не говорит о полном выздоровлении и, по собственному признанию, сидит на лекарствах.

А буквально на днях Олег Тиньков получил травму ноги в Форте-деи-Марми.

«Ехал на маунтбайке через трамплин. Прыгнул, но в последний момент испугался и дал по тормозам. Чуть-чуть навернулся. Ободрал колено, теперь оно у меня гниет. Мне надо антибиотики принимать. У меня низкий иммунитет. Я быстро заболеваю, мне нельзя находиться в помещении, где много людей. Хотя сил становится все больше. Но я не такой, каким был в 2019 году. У меня ремиссия.

Рак он коварный, может притаиться и вернуться. Живу в страхе и стрессе. Это плохо. Я за эти три года плакал больше, чем за всю жизнь. Бесился, кидался кружками. Тяжелое было время. Я видел смерть, вокруг меня люди умирали», – разоткровенничался 54-летний предприниматель в интервью журналистке Елизавете Осетинской на YouTube.