ФОТО ⟩ Ирина Шейк появилась на шоу Рианны в абсолютно прозрачной юбке и корсете

На фоне сумасшедшей популярности Шейк в мире моды и звездных кругах не утихают и разговоры о ее личной жизни. В последнее время модель все чаще видят в компании бывшего возлюбленного и отца их общей дочери Леи, голливудского актера Брэдли Купера. То они отдыхают на Багамах и постят счастливые фотки, то гуляют по улицам Нью-Йорка, а недавно и вовсе засветились на одной из вечеринок. Но, как бы активно не сводили их поклонники, пока официального подтверждения звездного реюниона нет.