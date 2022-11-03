Ирину Шейк все чаще называют самой сексуальной женщиной современности. И она каждый день ненавязчиво это звание доказывает. Очередное появление на публике не стало исключением. На вчерашнем бельевом шоу бренда Рианны Fenty & Savage Шейк вышла в убийственно сексуальном образе, пишет Супер.
ФОТО ⟩ Ирина Шейк появилась на шоу Рианны в абсолютно прозрачной юбке и корсете
Ирина Шейк появилась на шоу Рианны в абсолютно прозрачной юбке и корсете
Супермодель облачилась в корсет и прозрачную мини-юбку. Спокойно: белье под ней было – Fenty & Savage, собственно. Визажисты тоже постарались на славу: черные стрелки плюс хайлайтер, и вуаля – мегасексуальный образ готов.
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На фоне сумасшедшей популярности Шейк в мире моды и звездных кругах не утихают и разговоры о ее личной жизни. В последнее время модель все чаще видят в компании бывшего возлюбленного и отца их общей дочери Леи, голливудского актера Брэдли Купера. То они отдыхают на Багамах и постят счастливые фотки, то гуляют по улицам Нью-Йорка, а недавно и вовсе засветились на одной из вечеринок. Но, как бы активно не сводили их поклонники, пока официального подтверждения звездного реюниона нет.
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