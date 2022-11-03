ГАЛЕРЕЯ ⟩ В День поминовения душ в парке Каламая зажгли 800 свечей

По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в этом году восстанавливается ​​традиция, отмененная в последние годы из-за распространения коронавируса. По случаю Дня поминовения душ также состоялся церковный концерт, на котором выступила Хелин-Мари Ардер.

«Мы также продолжим инициативу последних лет и зажжем сотни свечей в кладбищенском парке-кладбище Каламая. Приглашаем жителей Пыхья-Таллинна зажечь свечи в парке», – сказала Пихлап.