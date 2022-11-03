В День поминовения душ, 2 ноября, была восстановлена утраченная в последние годы традиция, и в парке-кладбище Каламая были зажжены сотни свечей. Кроме того, в церкви Калью выступила Хелин-Мари Ардер. Смотрите галерею!
ГАЛЕРЕЯ ⟩ В День поминовения душ в парке Каламая зажгли 800 свечей
В День поминовения душ в парке Каламая зажгли 800 свечей
По словам старейшины Пыхья-Таллинна Мануэлы Пихлап, в этом году восстанавливается традиция, отмененная в последние годы из-за распространения коронавируса. По случаю Дня поминовения душ также состоялся церковный концерт, на котором выступила Хелин-Мари Ардер.
«Мы также продолжим инициативу последних лет и зажжем сотни свечей в кладбищенском парке-кладбище Каламая. Приглашаем жителей Пыхья-Таллинна зажечь свечи в парке», – сказала Пихлап.
Зажигание свечей началось в 16 часов, всего было зажжено 800 свечей, свет которых должен был распространяться до девяти часов вечера. Свечи предоставила администрация района. Мероприятие было бесплатным для всех.