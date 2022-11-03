ВИДЕО ⟩ Что Алла Пугачева разрешила сделать Максиму Галкину?

Максим Галкин выступит с концертами в таких городах как Ферден, Дюссельдорф, Фюрт, Оффенбах, Аугсбург, Пфорцхайм, Гютерсло и Берлин. Заглянет шоумен и в австрийскую Вену.

Артист разместил на своей Instagram-странице видеоанонс. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех похожий на смех Примадонны.

Примечательно, 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.

«Жена отпустила»,

– воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.

Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.

Напомним, Алла Борисовна с детьми сейчас находится в Израиле. В середине октября 73-летняя Алла Пугачева в очередной раз совершила выход в свет. На этот раз Примадонна посетила концерт Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.