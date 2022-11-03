Российский комик, телеведущий и шоумен Максим Галкин сейчас плотно гастролирует по миру со своей концертной программой. Недавно артист рассказал о своем туре по Германии, пишет RUS TVNET.
ВИДЕО ⟩ Что Алла Пугачева разрешила сделать Максиму Галкину?
Максим Галкин выступит с концертами в таких городах как Ферден, Дюссельдорф, Фюрт, Оффенбах, Аугсбург, Пфорцхайм, Гютерсло и Берлин. Заглянет шоумен и в австрийскую Вену.
Артист разместил на своей Instagram-странице видеоанонс. Не исключено, что снимала его Алла Пугачева, потому что за кадром то и дело слышен смех похожий на смех Примадонны.
Примечательно, 15 апреля у Максима Галкина два концерта в Гютерсло.
«Жена отпустила»,
– воскликнул он, сложив руки на груди и посмотрев наверх.
Дело в том, что 15 апреля Алла Борисовна отмечает свое 74-летие. Но очевидно, что Пугачева разрешила супругу в этот день быть не с ней, а отправиться в гастрольный тур.
Напомним, Алла Борисовна с детьми сейчас находится в Израиле. В середине октября 73-летняя Алла Пугачева в очередной раз совершила выход в свет. На этот раз Примадонна посетила концерт Бориса Гребенщикова в Тель-Авиве.
После начала полномасштабного вторжения России в Украину Пугачева вместе с Галкиным и детьми уехала в Израиль. После часть лета они провели в Юрмале. Юморист дал несколько концертов в Латвии, а Примадонна посетила ряд светских мероприятий. Позже Максима Галкина внесли в список «иноагентов» в России, Пугачева вступилась за своего супруга и попросила власти тоже внести ее в списки «иностранных агентов».