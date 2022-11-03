Совсем недавно, в июне этого года, Лена Катина вышла замуж за миллионера Дмитрия Спиридонова. Кольцо с бриллиантом на помолвку, красивое белое платье и романтичное свадебное путешествие – все как полагается.
Экс-cолистка t.A.T.u. Лена Катина беременна
Экс-cолистка t.A.T.u. Лена Катина беременна
У поклонников, наблюдающих за всей этой красотой, остался лишь один банальный вопрос: когда дети? Ответ: cкоро! Как сообщил Super источник, приближенный к семье певицы, 38-летняя экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна.
По информации инсайдера, исполнительница очень хочет девочку и уже даже выбрала имя. Более того, артистка даже определилась с роддомом. К слову, по знаку Зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль.
У Лены есть семилетний сын Саша от предыдущего брака. И, судя по рассказам певицы, мальчик отлично поладил с новым супругом. Для Дмитрия Спиридонова же это будет первый ребенок.
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