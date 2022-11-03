Экс-cолистка t.A.T.u. Лена Катина беременна

У поклонников, наблюдающих за всей этой красотой, остался лишь один банальный вопрос: когда дети? Ответ: cкоро! Как сообщил Super источник, приближенный к семье певицы, 38-летняя экс-солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна.

По информации инсайдера, исполнительница очень хочет девочку и уже даже выбрала имя. Более того, артистка даже определилась с роддомом. К слову, по знаку Зодиака ребенок окажется Раком, поскольку предполагаемая дата родов назначена на июль.