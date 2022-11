Победителя Eesti Laul выберут в Ласнамяэ! За участие в Евровидении поборются и русские участники

Ранее была объявлена первая десятка полуфиналистов, в которую вошли: Alika с песней Bridges, Andreas с песней Why Do You Love Me, Карлос Укареда с Whiskey Won’t Forget, ELLIP с Pretty Girl, Elysa с ​​песней Bad Philosophy, JANEK с песней House Of Glass, kaw с песней Valik, Meelik с песней Tuju, SISSI с песней Lighthouse и Wiiralt, Ultima Thule с песней Salalik.