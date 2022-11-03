ВИДЕО ⟩ Тынис, чудом избежавший смерти: если бы я ступил на железную дорогу секундой позже, сейчас бы здесь не сидел

В наше время много говорится о том, что в Эстонии до сих пор часто случаются ситуации, когда люди едва избегают попадания под поезд и проявляют неосторожность на железнодорожных переездах.

Ведущий новостей Reporter Тынис Сарап поделился на странице Elron и в программе Õhtu! своей историей о том, как между его жизнью и смертью была всего одна секунда.

«Скажем так, если бы я ступил на железную дорогу секундой позже, то, наверное, сейчас бы здесь не сидел», – делится пугающим фактом Тынис.

Темным осенним вечером 21-летний молодой человек пересекал железнодорожный переезд Рахумяэ. «Я послушно посмотрел налево и направо, а затем снова налево, прежде чем начинать переходить дорогу и увидел приближающийся поезд, но я не подумал о том, что поезд может не остановиться на остановке», – говорит Тынис.

«Я думал, что он собирается остановиться и начал переходить дорогу, азатем оглянулся», – рассказывает Тынис, который, пересекая железнодорожные пути, не убедился, что поезд не движется.