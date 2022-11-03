«Я думал, что он остановится и начал переходить пути, а затем оглянулся…» – поделился Тынис, у которого сейчас два дня рождения, как он чудом не попал под поезд, чтобы предупредить других, пишет Elu24.
ВИДЕО ⟩ Тынис, чудом избежавший смерти: если бы я ступил на железную дорогу секундой позже, сейчас бы здесь не сидел
В наше время много говорится о том, что в Эстонии до сих пор часто случаются ситуации, когда люди едва избегают попадания под поезд и проявляют неосторожность на железнодорожных переездах.
Ведущий новостей Reporter Тынис Сарап поделился на странице Elron и в программе Õhtu! своей историей о том, как между его жизнью и смертью была всего одна секунда.
«Скажем так, если бы я ступил на железную дорогу секундой позже, то, наверное, сейчас бы здесь не сидел», – делится пугающим фактом Тынис.
Темным осенним вечером 21-летний молодой человек пересекал железнодорожный переезд Рахумяэ. «Я послушно посмотрел налево и направо, а затем снова налево, прежде чем начинать переходить дорогу и увидел приближающийся поезд, но я не подумал о том, что поезд может не остановиться на остановке», – говорит Тынис.
«Я думал, что он собирается остановиться и начал переходить дорогу, азатем оглянулся», – рассказывает Тынис, который, пересекая железнодорожные пути, не убедился, что поезд не движется.
Тынис родился в рубашке, потому что на нем не было наушников, и он услышал сигнал поезда. «Я всё подумал, что это сигнал о том, что поезд прибывает на остановку. Но когда я повернул голову налево, метрах в 20 от меня был движущийся поезд. Затем последовала быстрая реакция и ноги понесли меня вперед», – говорит Тынис, которому в тот вечер едва удалось перебежать через рельсы и не попасть под поезд.
«Это определенно была моя ошибка», – признает он. Теперь каждый раз, когда Тынис едет в поезде или пересекает железнодорожные пути, он вспоминает, что сам чуть не попал под колеса поезда, и благодарит удачу за то, что остался жив.
Тормозной путь поезда в десять раз больше, чем у обычного легкового автомобиля. Поезд не может остановиться, когда замечает человека, но человек может остановиться, когда замечает поезд.
За первые девять месяцев этого года Elron зафиксировал 59 опасных ситуаций, когда до трагического столкновения оставалось всего несколько секунд, и в большинстве случаев в них участвовали дети.
Влияние каждого случая, когда несчастья удалось избежать, а также случившегося дорожно-транспортного происшествия очень велико. Ни один родитель или друг не должен испытать страх и трагедию, которые может вызвать автомобильная авария с любимым человеком.
Тынис хочет донести до всех, что нельзя переходить дорогу на красный свет даже в пробке, особенно когда вокруг нас дети, для которых мы являемся примером. Если они видят, как взрослые переходят дорогу на красный свет, они могут взять это в пример.
Elron просит всех донести это своим близким и всегда помнить, что необходимо убедиться в безопасности!