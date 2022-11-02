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ОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА ⟩ Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд

Добавлен комментарий полиции
Крислин Метсанурм
, Летний репортер Elu24
Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд
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Фото: Elu24 kollaaž

Сегодня многие жители Эстонии получили на свои э-мейл почты повестки с логотипами правоохранительных органов, обвиняющие получателя в детской порнографии. «У меня в голове была тысяча мыслей: «Помогите, что я наделала?»» – говорит потрясенная женщина.

Мошенническое письмо имеет форму повестки, информирующей получателя о том, что он или она является объектом нескольких судебных разбирательств. Основные обвинения заключаются в том, что адресат занимается киберпорнографией, детской порнографией и посещает порносайты.

Затем их просят обосновать свои действия по электронной почте, но в письме не указано, куда отправить письмо. «Вы будете зарегистрированы как сексуальный преступник, ваша фотография будет опубликована в СМИ, так что ваша семья и друзья будут знать, что вы делаете на компьютере», – заканчивается письмо прямой угрозой, которая отпугнет некоторых читателей. Если обычно мошеннические электронные письма можно определить по небрежному языку и опечаткам, то теперь читателям практически невозможно отличить их, поскольку орфография писем улучшилась.

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