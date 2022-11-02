ОПАСНЫЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ПИСЬМА ⟩ Мошенники обвиняют жителей Эстонии в детской порнографии и вызывают в суд

Мошенническое письмо имеет форму повестки, информирующей получателя о том, что он или она является объектом нескольких судебных разбирательств. Основные обвинения заключаются в том, что адресат занимается киберпорнографией, детской порнографией и посещает порносайты.

Затем их просят обосновать свои действия по электронной почте, но в письме не указано, куда отправить письмо. «Вы будете зарегистрированы как сексуальный преступник, ваша фотография будет опубликована в СМИ, так что ваша семья и друзья будут знать, что вы делаете на компьютере», – заканчивается письмо прямой угрозой, которая отпугнет некоторых читателей. Если обычно мошеннические электронные письма можно определить по небрежному языку и опечаткам, то теперь читателям практически невозможно отличить их, поскольку орфография писем улучшилась.